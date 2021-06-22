Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! "Seçimin ardından..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörün ne zaman belli olacağı sorusunu yanıtladı. Başkan Koç, "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında yeni hocayı açıklayacağız" dedi. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haftasonu yapılacak seçim öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikte son günlerde gündemde olan teknik direktör konusuna da değinen başkan Koç, "Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"59 sonrasındaki şampiyonlukların ağırlığında yabancı hoca başarımız var. Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız"

"Erol hoca da Emre hoca da elinden geleni yaptı. Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum"

"Favre'yi temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi"

"Algılara gelmeyin. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, Sergen Hoca'ya bir ilgimiz olmadı. Ciğeri beş para etmez, bu algıları yaratan, kendini gazeteci zanneden bu insanlarla artık herkesin mücadele etmesi lazım"

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