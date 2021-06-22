22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! "Seçimin ardından..."

Başkan Ali Koç tarih verdi! Yeni hocayı duyuracağız
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Başkanı , yeni teknik direktörün ne zaman belli olacağı sorusunu yanıtladı. Başkan Koç, "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında yeni hocayı açıklayacağız" dedi. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Başkanı , haftasonu yapılacak seçim öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikte son günlerde gündemde olan teknik direktör konusuna da değinen başkan Koç, "Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"59 sonrasındaki şampiyonlukların ağırlığında yabancı hoca başarımız var. Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız"

" da da elinden geleni yaptı. Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu 'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum"

"'yi temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi"

"Algılara gelmeyin. taraftarına sesleniyorum, 'ya bir ilgimiz olmadı. Ciğeri beş para etmez, bu algıları yaratan, kendini gazeteci zanneden bu insanlarla artık herkesin mücadele etmesi lazım"

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