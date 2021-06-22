Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

Çok önemli bir tecrübeye sahip olan Kolasinac 78 kez Premier Lig'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, Bundesliga'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.