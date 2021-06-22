Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor
25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Sarı-lacivertliler defans hattına Sead Kolasinac'ı düşünürken, 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesini feshetmeyi bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Filip Novak'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık oynayan ancak bonservisi Arsenal'de olan Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.
Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Arsenal'in yeni sezon planlarında yer almayan 28 yaşındaki Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi.
Yıldız futbolcunun şu anda 1 yıl kalan sözleşmesinin feshi için İngiliz kulübüyle görüşme yaptığı ifade edildi. Eğer Kolasinac, Arsenal ile anlaşır ve serbest kalırsa bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.
2017 yılında bedelsiz olarak Schalke'den Arsenal'e transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu eski takımında kiralık geçirdi. 27 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan Kolasinac 38 kez Bosna Hersek milli takımında oynadı.
Özellikle hücumda çok etkili bir isim olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan tecrübeli futbolcu kısa sir süre önce Trabzonspor'un da transfer gündemindeydi. Ancak Kolasinac'ın maaşının Bordo-Mavililer'e yüksek geldiği öğrenildi.
MESUT'A ÇOK YAKIN BİR İSİM
Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, 2019'da İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bu tatsız ola, iki isim arasında bağları çok güçlendirdi.
Çok önemli bir tecrübeye sahip olan Kolasinac 78 kez Premier Lig'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, Bundesliga'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON €
Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi olan Kolasinac'ın mevcut piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
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