22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Sarı-lacivertliler defans hattına Sead Kolasinac'ı düşünürken, 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesini feshetmeyi bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan 'la yolları ayırmayı planlayan 'de sol bek arayışları sürüyor. Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon 'de kiralık oynayan ancak bonservisi Arsenal'de olan 'ı gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Arsenal'in yeni sezon planlarında yer almayan 28 yaşındaki Kolasinac'ın 'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

Yıldız futbolcunun şu anda 1 yıl kalan sözleşmesinin feshi için İngiliz kulübüyle görüşme yaptığı ifade edildi. Eğer Kolasinac, Arsenal ile anlaşır ve serbest kalırsa bedelsiz olarak 'nin yolunu tutabilir.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

2017 yılında bedelsiz olarak 'den Arsenal'e transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu eski takımında kiralık geçirdi. 27 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan Kolasinac 38 kez Bosna Hersek milli takımında oynadı.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

Özellikle hücumda çok etkili bir isim olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan tecrübeli futbolcu kısa sir süre önce 'un da transfer gündemindeydi. Ancak Kolasinac'ın maaşının Bordo-Mavililer'e yüksek geldiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

MESUT'A ÇOK YAKIN BİR İSİM

Arsenal'de birlikte forma giyen ve , 2019'da İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bu tatsız ola, iki isim arasında bağları çok güçlendirdi.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

Çok önemli bir tecrübeye sahip olan Kolasinac 78 kez Premier Lig'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, Bundesliga'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

Son dakika transfer haberleri: Kolasinac Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir! Arsenal'le fesih için görüşüyor

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON €

Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi olan Kolasinac'ın mevcut piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

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