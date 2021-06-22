Fenerbahçe'nin başına talih kuşu konabilir! Attila Szalai'yi Avrupa'nın devleri izleyecek
Devre arasında Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin başına talih kuşu konabilir. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki stoperi EURO 2020'de başarılı bir grafik çizerken, Avrupa'nın dev kulüplerinin izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
EURO 2020'de forma giydiği 2 maçta da başarılı bir performans çizen Fenerbahçeli stoper Attila Szalai'nin hem fiyatı hem de kendisine talip olan kulüp sayısı artacağa benziyor. Takvim'in haberine göre; Macaristan'ın Almanya ile oynayacağı grup maçına Fransa ve Almanya'dan kulüp yetkilililerinin geleceği ve Attila Szalai'yi yerinde takip edeceği bilidirildi. Macaristan basınında yer alan haberlerde İspanyol ve İngilizler'in de önceden takibinde olan Szalai için "Performansı dikkat çekiyor. Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını birçok kulüp çalacak" ifadesi kullanıldı. Szalai, 1-1 sona eren Fransa maçında neredeyse hatasız oynarken, 3-0 kaybettikleri Portekiz karşısında da yenilen gollerde hata yapmadı.
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