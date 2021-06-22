Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Altay Bayındır, son olarak A Milli Takım'ımızın EURO 2020 kadrosuna kadar yükselmişti. 21 yaşındaki eldiven için Ajax, Everton ve Sevilla harekete geçerken; Fenerbahçe ise bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin kalesine geçtiği günden bu yana formayı çıkarmayan ve sarı-lacivertlilerde başarılı bir grafik çizen Altay Bayındır, A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Fanatik'in haberine göre; bu 3 takımın harekete geçtiği ve Fenerbahçe'nin nabzını yokladığı kaydedildi.
20 MİLYON EURO'DAN KAPI AÇILACAK
Sarı-lacivertli yönetim ilk etapta genç file bekçisinin satışına sıcak bakmasa da, kapıyı 20 milyon Euro'dan açması bekleniyor.
1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Altay Bayındır 2019'da Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Başarılı eldiven geçtiğimiz sezon 35 maça çıkarken 12 maçta kaleyi gole kapattı.
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