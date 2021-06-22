22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Altay Bayındır, son olarak A Milli Takım'ımızın EURO 2020 kadrosuna kadar yükselmişti. 21 yaşındaki eldiven için Ajax, Everton ve Sevilla harekete geçerken; Fenerbahçe ise bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

'nin kalesine geçtiği günden bu yana formayı çıkarmayan ve sarı-lacivertlilerde başarılı bir grafik çizen , A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

Performansının ardından Avrupa devlerinin radarına giren Altay'a , ve 'nın talip olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

Fanatik'in haberine göre; bu 3 takımın harekete geçtiği ve 'nin nabzını yokladığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

20 MİLYON EURO'DAN KAPI AÇILACAK

Sarı-lacivertli yönetim ilk etapta genç file bekçisinin satışına sıcak bakmasa da, kapıyı 20 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Altay Bayındır'a 3 talip birden! Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

2019'da Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Başarılı eldiven geçtiğimiz sezon 35 maça çıkarken 12 maçta kaleyi gole kapattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Gündemi sarsacak iddia! Fenerbahçe... Gündemi sarsacak iddia! Fenerbahçe...
F.Bahçe eski futbolcusunu gündeme aldı! F.Bahçe eski futbolcusunu gündeme aldı!
Gustavo takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi... Gustavo takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör