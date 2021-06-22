22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda takımı kimi çalıştıracağı belirsizliğini koruyan ve hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u kadrosuna katan Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Filip Novak ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Caner Erkin'e alternatif olacak bir isim arayan Fenerbahçe'nin Junior FC forması giyen Gabriel Fuentes ile ilgilendiği ve oyuncunun İstanbul'a gelerek sosyal medya hesabından öğrenildi. Öte yandan Kolombiyalı futbolcunun menajeri de oyuncusunun transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Ali Koç'un "1 sol bek alacağız" açıklamasının ardından 'de gözler ve 'a çevrildi. Caner Erkin'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Çekyalı Filip Novak ile yolların ayrılması planlanıyor. Novak'a ülkesinden talip olan takımların olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi

'de Novak'ın ayrılması durumunda 1 sol bek transferinin yapılacağını başkan Ali Koç açıklamıştı. Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Kolombiya 1. Lig ekiplerinden 'de forma giyen 'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi

Kolombiya basınında yer alan haberlerde oyuncunun 'ye imza atmak için 'a gittiği ve son görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı iddia edildi. 'ye yakınlığı ile bilinen gazeteciler de oyuncunun İstanbul'da olduğunu doğruladı. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu Instagram'dan İstanbul paylaşımları yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi

İSTANBUL PAYLAŞIMLARI SONRASI MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

'nin gündeminde olduğu iddia edilen 'in 'dan yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularına neden oldu. Gabriel Fuentes'in menajeri Habla Deportes'e flaş açıklamalarda bulundu. Hürriyet'in derlediği göre Gabriel Fuentes'in menajeri katıldığı canlı yayında oyuncusunun Türkiye'ye tatil için gittiğini ifade etti. Ayrıca oyuncusunun Avrupa'da bir takıma transfer olabileceğini fakat Türkiye seçeneğinin şu an olmadığını belirtti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi

GABRIEL FUENTES KİMDİR?

Tam adı Gabriel Rafael Fuentes Gómez olan futbolcu, 9 Şubat 1997 tarihinde Kolombiya'nın Santa Marta kentinde dünyaya geldi. Futbola Barranquilla FC'de başlayan 24 yaşındaki sol bek, 2018 yılında 'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 26 maçta 6 asist yapan Fuentes'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor. 'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.

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