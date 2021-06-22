Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda takımı kimi çalıştıracağı belirsizliğini koruyan ve hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u kadrosuna katan Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Filip Novak ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Caner Erkin'e alternatif olacak bir isim arayan Fenerbahçe'nin Junior FC forması giyen Gabriel Fuentes ile ilgilendiği ve oyuncunun İstanbul'a gelerek sosyal medya hesabından öğrenildi. Öte yandan Kolombiyalı futbolcunun menajeri de oyuncusunun transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ali Koç'un "1 sol bek alacağız" açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gözler Caner Erkin ve Filip Novak'a çevrildi. Caner Erkin'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Çekyalı Filip Novak ile yolların ayrılması planlanıyor. Novak'a ülkesinden talip olan takımların olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Novak'ın ayrılması durumunda 1 sol bek transferinin yapılacağını başkan Ali Koç açıklamıştı. Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC'de forma giyen Gabriel Fuentes'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
Kolombiya basınında yer alan haberlerde oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gittiği ve son görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı iddia edildi. Junior FC'ye yakınlığı ile bilinen gazeteciler de oyuncunun İstanbul'da olduğunu doğruladı. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu Instagram'dan İstanbul paylaşımları yaptı.
İSTANBUL PAYLAŞIMLARI SONRASI MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Fuentes'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularına neden oldu. Gabriel Fuentes'in menajeri Habla Deportes'e flaş açıklamalarda bulundu. Hürriyet'in derlediği göre Gabriel Fuentes'in menajeri katıldığı canlı yayında oyuncusunun Türkiye'ye tatil için gittiğini ifade etti. Ayrıca oyuncusunun Avrupa'da bir takıma transfer olabileceğini fakat Türkiye seçeneğinin şu an olmadığını belirtti.
GABRIEL FUENTES KİMDİR?
Tam adı Gabriel Rafael Fuentes Gómez olan futbolcu, 9 Şubat 1997 tarihinde Kolombiya'nın Santa Marta kentinde dünyaya geldi. Futbola Barranquilla FC'de başlayan 24 yaşındaki sol bek, 2018 yılında Junior FC'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 26 maçta 6 asist yapan Fuentes'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor. Gabriel Fuentes'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.
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