Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sürpriz transfer iddiası! Gabriel Fuentes İstanbul'a geldi

İSTANBUL PAYLAŞIMLARI SONRASI MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Fuentes'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularına neden oldu. Gabriel Fuentes'in menajeri Habla Deportes'e flaş açıklamalarda bulundu. Hürriyet'in derlediği göre Gabriel Fuentes'in menajeri katıldığı canlı yayında oyuncusunun Türkiye'ye tatil için gittiğini ifade etti. Ayrıca oyuncusunun Avrupa'da bir takıma transfer olabileceğini fakat Türkiye seçeneğinin şu an olmadığını belirtti.