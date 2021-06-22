22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Görüşmelere başlanacak

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktörlük konusunda da belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon forvet hattından gerekli verimi alamazken, önümüzdeki yıl bu hatayı yapmak istemiyor. Hücum bölgesine net bir transfer yapmak isteyen Kanarya'nın Andraz Sporar'ı listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde görüşmelere başlanacağı ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Görüşmelere başlanacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen 'de yeni teknik direktör için görüşmeler sürerken, transfer harekatı da başladı. Kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Görüşmelere başlanacak

Geçtiğimiz sezon transfer edilen golcülerinden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu doğrultuda birçok kaliteli ismi listesine alan için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Görüşmelere başlanacak

İspanyol basını, geçen sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi 'da bulunan Andraz Sporar'ı 'ye yazdı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; henüz resmi temaslarda bulunmayan sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Sporar için 'le görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Görüşmelere başlanacak

41 MAÇTA 13 GOLE KATKI
'ın da transfer lsitesinde yer aldığı iddia edilen 27 yaşındaki Sloven santrfor, geçen sezon ve formalarıyla toplam 41 resmi maça çıktı. Sporar bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 da asist yaptı.

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