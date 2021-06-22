Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Görüşmelere başlanacak
25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktörlük konusunda da belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon forvet hattından gerekli verimi alamazken, önümüzdeki yıl bu hatayı yapmak istemiyor. Hücum bölgesine net bir transfer yapmak isteyen Kanarya'nın Andraz Sporar'ı listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde görüşmelere başlanacağı ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için görüşmeler sürerken, transfer harekatı da başladı. Kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen golcülerinden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu doğrultuda birçok kaliteli ismi listesine alan Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ı Fenerbahçe'ye yazdı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; henüz resmi temaslarda bulunmayan sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Sporar için Sporting'le görüşmelere başlayacağı belirtildi.
41 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Beşiktaş'ın da transfer lsitesinde yer aldığı iddia edilen 27 yaşındaki Sloven santrfor, geçen sezon Sporting ve Braga formalarıyla toplam 41 resmi maça çıktı. Sporar bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 da asist yaptı.
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