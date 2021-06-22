ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuz hangi rezerv ligi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağızi ya da Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız. Ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz" demişti.