22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir süredir planları arasında bulunan pilot takım projesini hayata geçirmek istiyor. TFF'nin rezerv lig uygulayıp uygulamayacağı belirsizliğini hala korurken, Kanarya harekete geçti. Bir dönem UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Kuzey Makedonya ekibi Vardar ile masaya oturuldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'de bir süredir gündem pilot kulüp. Sarı lacivertliler, 'nin konusunda somut adımlar atmaması sebebiyle 'dan bir kulüp ile anlaşarak, genç oyuncularını orada yetiştireceği bir yapı oluşturmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

FENERBAHÇE PİLOT TAKIM ARIYORDU

Başkanı , bu ayın başında basın mensuplarına yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullanmış ve direkt satın alabilecekleri ya da pilot kulüp olarak değerlendirebilecekleri bir kulüple görüşebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

VARDAR İLE TEMAS KURULDU

'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, geçen sezon . Ligi'nde mücadele eden ancak; 31 puanla 11. sırada yer alarak lige veda eden ile temas kurdu. , mali açıdan da problemler yaşayan 'ı 'feeder' yani; pilot kulüp olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

TFF'NİN PLANSIZLIĞI KARARA SEBEP OLDU

, eğer anlaşma sağlanabilirse kiraladıkları ve süre alamayan oyuncuları bu takımda geliştirmek ve test etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin bu kararı almasındaki temel nedenin, 'nun uygulayıp uygulamayacağı yönündeki kararsızlığı olarak gösteriliyor. Ayrıca 8+6 olarak belirlenen yabancı kuralı da yine önemli faktörlerden biri olarak göze çarpıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

YABANCI SINIR VAR MI?

'da yabancı sınırı olmaması da anlaşma sağlanır ve ile uzlaşırsa sarı-lacivertlilere avantaj getirebilir. Bilindiği üzere orada 6 yabancı oynayabiliyor. Ancak; 6'dan sonraki her yabancı için belli bir ücret ödeniyor ve kontenjan açılabiliyor. Böylece yabancı oyuncu oynatma konusundaki sorun da çözülüyor. Bunun dışında Kuzey Makedonya'nın kısa dönemde Birliği'ne girme ihtimali olduğu için Avrupa'da yaşayan Türk oyuncuları kontenjansız şekilde oynatma imkanı sağlıyor. Yani; Fenerbahçe'ye gelmeden önce oyuncular deneyim kazanabilecek. Özellikle bu durum genç oyuncular açısından oldukça önemli.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Başkanı daha önce yaptığı açıklamada, "Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuz hangi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağızi ya da Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız. Ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz" demişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pilot takımını Kuzey Makedonya'da buldu! İşte Ali Koç'un Vardar planı...

DAHA ÖNCE F.BAHÇE'NİN RAKİBİ OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere daha önce Play-Off Turu'nda ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek rakibine elenmişti. Tarihinde ilk kez 'da mücadele etme hakkı kazanan , bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçmişti.

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