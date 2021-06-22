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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta? | FB haberleri

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika haberleri... 29 bin 9 kişinin oy kullanabileceği Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunun tarihi yaklaşıyor. Fenerbahçe üyeleri yeni başkanlarını seçecek. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta? ( haberleri)

salgını sebebiyle ertelenen olağan seçimli genel kurulunun heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe başkan adayları arasında ve bulunuyor. 3 yıllık başkanlık süresini uzatmak isteyen Ali Koç'a rakip olarak Eyüp Yeşilyurt aday oldu. Fenerbahçe taraftarları yeni başkanlarının kim olacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta?

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'de, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtilmişti. Fenerbahçe resmi sitesinde seçim ile ilgili olarak, "Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, 'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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