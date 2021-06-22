Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta? | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 29 bin 9 kişinin oy kullanabileceği Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunun tarihi yaklaşıyor. Fenerbahçe üyeleri yeni başkanlarını seçecek. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta? (FB haberleri)
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunun heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. 3 yıllık başkanlık süresini uzatmak isteyen Ali Koç'a rakip olarak Eyüp Yeşilyurt aday oldu. Fenerbahçe taraftarları yeni başkanlarının kim olacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Saat kaçta?
FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'de, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtilmişti. Fenerbahçe resmi sitesinde seçim ile ilgili olarak, "Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?