Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Burak Elmas açıklaması! "Ülkemizdeki tesisleşme Avrupa'da yok"
Galatasaray'ın 38. ve yeni başkanı Burak Elmas, mazbatasını aldı ve resmen sarı-kırmızılılarda göreve başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Burak Elmas'a mektup yazarak tebrik ettiğini ve kendisini gençlikten beri tanıdığını belirtti. Ali Koç ayrıca AK Parti döneminde spordaki modernleşme ve tesisleşmeye dikkat çekerken, övgü dolu sözler kullandı. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas hakkında açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Koç, Burak Elmas'a tebrik mektubu gönderdiğini söyledi.
İşte Ali Koç'un o sözleri:
"Burak Elmas'a mektup yazdım ve mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i gençlikten tanırım. Eşi ve eşi ailesini daha eski tanırız. Faruk Süren Bey ile çok yakın dostluğumuz vardır.
Bir sıkıntı yok ama söz konusu Fenerbahçe olunca ben, söz konusu Galatasaray olunca o zaman zaman dostluklar pencerelerimizden bakmayabiliriz. Sorunlarımız için birlikte masada olmamız gerektiği olgunluğunda olmalıyız."
"AK PARTİ HÜKÜMETİNE ŞAPKA ÇIKARMAK LAZIM"
Ülkemizde özellikle AK Parti dönemindeki tesisleşme konusuna değinen ve Avrupa'da benzeri olmadığını söyleyen Koç, "Koskoca Fenerbahçe'nin 2 tane altyapı stadı var. Benim en büyük hayalim 3 sene sonunda Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir akademisi. Bunun için kaynağımız hazır, gerekirse kendimden de vereceğim. 130 dönüm bir arazi lazım. Devletimize başvurduk, bekliyoruz. Araziyi satın alma imkanımız yok. Aziz Yıldırım kendi döneminde devletten hiçbir katkı almadan stadı yapıp, bugünkü modern statları tetikledi. AK Parti Hükümeti'ne de şapka çıkartmak lazım. Çünkü çok yatırım yaptılar. Modernleşme ve tesisleşme konusunda bizim attığımız adımları Avrupa'da atan kimse yok. Bu çok önemli." şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?