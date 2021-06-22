Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Burak Elmas açıklaması! "Ülkemizdeki tesisleşme Avrupa'da yok"

Galatasaray'ın 38. ve yeni başkanı Burak Elmas, mazbatasını aldı ve resmen sarı-kırmızılılarda göreve başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Burak Elmas'a mektup yazarak tebrik ettiğini ve kendisini gençlikten beri tanıdığını belirtti. Ali Koç ayrıca AK Parti döneminde spordaki modernleşme ve tesisleşmeye dikkat çekerken, övgü dolu sözler kullandı. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas hakkında açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Koç, Burak Elmas'a tebrik mektubu gönderdiğini söyledi.

İşte Ali Koç'un o sözleri:

"Burak Elmas'a mektup yazdım ve mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i gençlikten tanırım. Eşi ve eşi ailesini daha eski tanırız. Faruk Süren Bey ile çok yakın dostluğumuz vardır.

Bir sıkıntı yok ama söz konusu Fenerbahçe olunca ben, söz konusu Galatasaray olunca o zaman zaman dostluklar pencerelerimizden bakmayabiliriz. Sorunlarımız için birlikte masada olmamız gerektiği olgunluğunda olmalıyız."

"AK PARTİ HÜKÜMETİNE ŞAPKA ÇIKARMAK LAZIM"

Ülkemizde özellikle AK Parti dönemindeki tesisleşme konusuna değinen ve Avrupa'da benzeri olmadığını söyleyen Koç, "Koskoca Fenerbahçe'nin 2 tane altyapı stadı var. Benim en büyük hayalim 3 sene sonunda Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir akademisi. Bunun için kaynağımız hazır, gerekirse kendimden de vereceğim. 130 dönüm bir arazi lazım. Devletimize başvurduk, bekliyoruz. Araziyi satın alma imkanımız yok. Aziz Yıldırım kendi döneminde devletten hiçbir katkı almadan stadı yapıp, bugünkü modern statları tetikledi. AK Parti Hükümeti'ne de şapka çıkartmak lazım. Çünkü çok yatırım yaptılar. Modernleşme ve tesisleşme konusunda bizim attığımız adımları Avrupa'da atan kimse yok. Bu çok önemli." şeklinde konuştu.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ