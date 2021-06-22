22 Haziran 2021, Salı
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Fabio Martins transferi zora girdi! Braga'dan Fenerbahçe'yi düşündüren talep
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurup şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, kanat transferi için harekete geçti. İleri ucu Serdar Dursun'la güçlendiren sarı-lacivertliler, Fabio Martins için Braga'yla temasa geçmişti. Portekiz temsilcisinin talebi dudak uçuklatırken, Kanarya satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sol kanada yıldız bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe listenin ilk sırasındaki Fabio Martins için pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler'in kiralama isteğine karşın Braga'nın Martins'i bonservisiyle göndermek istediği ve rakamı 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Portekiz kulübünü ikna etmek için büyük bir çaba harcadığı öğrenildi.
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