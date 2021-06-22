Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurup şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, kanat transferi için harekete geçti. İleri ucu Serdar Dursun'la güçlendiren sarı-lacivertliler, Fabio Martins için Braga'yla temasa geçmişti. Portekiz temsilcisinin talebi dudak uçuklatırken, Kanarya satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sol kanada yıldız bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe listenin ilk sırasındaki Fabio Martins için pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler'in kiralama isteğine karşın Braga'nın Martins'i bonservisiyle göndermek istediği ve rakamı 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ise satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Portekiz kulübünü ikna etmek için büyük bir çaba harcadığı öğrenildi.

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