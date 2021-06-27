27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası!

Süper Lig devinden Boateng bombası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de, pazartesi gününden itibaren transferde hareketlilik yaşanacak. Sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörü hafta başında açıklayacağını ifade etmişti. Yeni teknik direktör ile birlikte transferde gaza basacak olan Kanarya, Jeremo Boateng ismi üzerinde duruyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Seçim nedeniyle yaşanan yoğunluk sona ererken, Kanarya'da artık yoğun mesai başlıyor...

Başkan Koç, daha önce yaptığı açıklamada teknik direktör konusunun pazartesi çözüme kavuşacağını açıkladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar da yeni hocalarını beklemeye başladı. Teknik direktör belirlendikten sonra Fenerbahçe, yeni sezon planlaması konusunda hızlı bir şekilde hareket ederek, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak.

Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada 5 transfer yapabileceklerini söylemişti. Bu anlamda 5 oyuncudan bir tanesinin Bayern Münih'in formasını giymiş ve şu anda boşta olan tecrübeli stoper Jerome Boateng olabileceği konuşuluyordu. Alman basını da daha önce yaptığı haberlerde bu iddiaları doğrularken, Sarı-Lacivertli ekibin 32 yaşındaki savunmacı için girişimlerde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bild gazetesi, Sarı Lacivertli ekibin yıldızı Mesut Özil'in, milli takımdan arkadaşı olan Boateng ile temas kuracağı ve kulübe getirmek için ikna turlarına başlayacağı belirtmişti.

10 yıldır aralıksız olarak Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng adeta bir kupa koleksiyoneri... Alman stoper, gençlik kupaları dışında kariyerinde tam 27 kupa kazanırken, 2016 yılında da savunmacı olmasına rağmen ülkesinde yılın futbolcusu seçilmeyi başardı.

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