14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Novak'tan evlilik teklifi!

Novak'tan evlilik teklifi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin başarlı sol beki bir süredir birlikte olduğu sevgilisii 'ya evlenme teklifi etti. ( haberleri)

, sevgilisi 'ya evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda tebrik mesajı aldı. Sezon başında büyük beklentilerle 'ye transfer olan Novak, ilk yılında sınıfta kalmıştı. Sakatlık ve formsuzluk nedeniyle 20 maçta 985 dakika süre alabilen ve sadece 1 gol atan Filip bir önceki sezon formasıyla 10 kez fileleri sarsıp, 1 asist gerçekleştirmişti.
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