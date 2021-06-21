21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol kanat harekatı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertliler, Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sakatlığından dolayı iyice gözden düşmesi sebebiyle gelecek sezonda sol kanadını baştan tasarlamak istiyor. Oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, Avrupa'nın çeşitli liglerinden forma giyen 3 sol kanat oyuncusunu gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma için teklif yaptığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol kanat harekatı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2021

Yeni sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmeyi hedefleyen , sol açık mevkisi için düğmeye bastı. Müzmin sakat ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol kanat harekatı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

'in haberine göre, sarı lacivertliler için 'ya, için 'a, için de takımıma satın alma opsiyonlu teklifi iletti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol kanat harekatı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

İLK TERCİH FABIO MARTINS...

3 isim belirlense de Fenerli kurmayların ilk tercihinin bonservisi 'da olan asıllı Porte kizli oyuncu olduğu öğrenildi. Martins sezonu 'da kiralık geçirmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol kanat harekatı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

NOKTA ATIŞ GERÇEKLEŞECEK

27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Martins'in piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. , bu transferi bitirmesi durumunda Başkan Koç'un ifade ettiği nokta atışı gerçekleştirmiş olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de kritik hafta! 3 hocadan biri... F.Bahçe'de kritik hafta! 3 hocadan biri...
Kanada genç yetenek! F.Bahçe... Kanada genç yetenek! F.Bahçe...
2 yıldız için geliyorlar! İşte Kanarya'nın şartları... 2 yıldız için geliyorlar! İşte Kanarya'nın şartları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör