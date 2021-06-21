Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol kanat harekatı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...
Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertliler, Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sakatlığından dolayı iyice gözden düşmesi sebebiyle gelecek sezonda sol kanadını baştan tasarlamak istiyor. Oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, Avrupa'nın çeşitli liglerinden forma giyen 3 sol kanat oyuncusunu gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma için teklif yaptığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sol açık mevkisi için düğmeye bastı. Müzmin sakat Diego Perotti ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertliler Fabio Martins için Braga'ya, Moussa Djenepo için Southampton'a, Arnaut Danjuma için de Bournemouth takımıma satın alma opsiyonlu teklifi iletti.
İLK TERCİH FABIO MARTINS...
3 isim belirlense de Fenerli kurmayların ilk tercihinin bonservisi Braga'da olan Brezilya asıllı Porte kizli oyuncu Fabio Martins olduğu öğrenildi. Martins sezonu Al Shabab Riyad'da kiralık geçirmişti.
NOKTA ATIŞ GERÇEKLEŞECEK
27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Martins'in piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Fenerbahçe, bu transferi bitirmesi durumunda Başkan Koç'un ifade ettiği nokta atışı gerçekleştirmiş olacak.
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