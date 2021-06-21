Yeni sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sol açık mevkisi için düğmeye bastı. Müzmin sakat Diego Perotti ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu.