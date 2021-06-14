Son dakika transfer haberleri: Yıldız üreticisi Lucien Favre! Fenerbahçe'ye seviye atlatacak
25-26 Haziran'da seçime gidecek Fenerbahçe, teknik direktör konusunda da adayını Lucien Favre olarak belirledi. Sarı-lacivertliler İsviçreli teknik adama 2 yıllık mukavele teklif etti. 63 yaşındaki teknik direktörün en belirgin özelliği ise dünya yıldızlarını ortaya çıkarması... İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Üst düzey bir futbolculuk dönemi olmayan Lucien Favre, teknik direktörlükte ilk ciddi sınavını Servette'de verdi. Futbolcu olarak oynadığı Servette ile İsviçre Kupası'nı kazanan Favre, daha sonra Zürich ile bu ligde iki kez üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu başarısından sonra Hertha Berlin'in başına geçen İsviçreli çalıştırcı, 2008-09'da çok kısıtlı bütçesine rağmen sezonu 4. bitirdi. Bir sonraki yıl istediği transferlerin yapılmaması, takımda tutulmasını istediği isimlerin satılması Favre'nin bu kulüple ipleri koparmasına neden oldu. Hertha, Favre'nin ayrıldığı sezon küme düşerken, İsviçreli'nin yeni adresi ise M'Gladbach oldu.
YENİ YILDIZLAR KAZANDIRDI
Fotomaç'ın haberine göre; Favre, 2010-11'de düşme potasında başına geçtiği M'Gladbach'ı kümede tutmayı başardı. Bir sonraki sezon takımı uzun süre üst sıralarda tuttu ama ligi 4. tamamladı. Önemli isimlerin satılmasına rağmen istikrarı korudu. 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı 2014-15'i 3. bitirdi. 2015-17'de çalıştırdığı Nice ile ilk sezona damga vurdu. Balotelli, Ben Arfa gibi isimlere kariyerlerinin en iyi dönemini yaşatan 63 yaşındaki hoca, birçok gence de şans verdi. 2018-19'da geldiği Dortmund ile ilk sezonunda şampiyonluğu 2 puanla kaçıran deneyimli teknik adam, yaklaşık 2.5 sezon kaldığı Alman devine dünya yıldızları kazandırmayı başardı.
SAVUNMADAN ÇOK HÜCUM!
Lucien Favre, ülkesi dışında görev yaptığı 4 takımda oynattığı hücum futboluyla dikkat çekiyor. Topu daha çok ayağında tutan taraf olmayı tercih eden İsviçreli, sert savunmalara karşı da birden çok planla karşılaşmalara başlıyor. Maç içinde taktiksel değişiklikler yapabiliyor ve rakipleri sürekli şaşırtan hamleleriyle öne çıkıyor. Genç oyuncuların önüne açan, bu konuda eğitmen gibi davranan Favre, unutulan isimleri sahada en iyi şekilde kullanıyor, aşıladığı güven ve inançla da onların yıldızını tekrar parlatıyor. Takımlarında hızlı ve teknik oyuncuları tercih eden deneyimli teknik adam, skoru her an değiştirecek isimlere büyük güven duyuyor.
GERİ PASLARDAN NEFRET EDİYOR
Topa sahip olmayı seven Favre, öğrencilerinin dikine oynamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. İsviçreli teknik adam, geri ve yan pasları sevmediğini verdiği röportajlarda da dile getiriyor.
İŞİ YALNIZ FUTBOL DEĞİL!
Favre, yalnızca teknik taktik değil çalıştığı takımlarda futbolla alakalı tüm unsurlarla yakından ilgileniyor. Daha önce görev yaptığı kulüplerde yalnızca futbolcular ile değil tüm çalışanlarla iletişimi iyi kuran tecrübeli hoca, medya ve taraftar ilişkilerini de ihmal etmiyor.
İsviçreli hoca görev yaptığı takımlarda gençlerin önünü açıyor, unutulanları da tekrar parlatıyor. Hücum futbolu oynatıyor ve sert savunmalara karşı birden çok planla müsabakalara başlıyor. Maç içinde taktiksel değişiklikler yapabiliyor. Rakipleri sürekli şaşırtan hamleleriyle öne çıkıyor. Hızlı ve teknik oyuncuları daha çok tercih ediyor Skoru her an değiştirecek isimlere güveniyor.
İŞTE FAVRE İLE YILDIZI PARLAYAN FUTBOLCULAR
ERLING HAALAND: Salzburg'ta parlayan Norveçli yıldızı Borussia Dortmund'a transferinden sonra en iyi şekilde kullanıp dünyanın sayılı yıldızlarından biri yaptı.
JADON SANCHO: Favre döneminde Dortmund'da A takımla ilk maçına çıktı. Avrupa devlerinin kıskacında.
STEGEN: İsviçreli hoca, M'Gladbach'ın başına geçtikten sonra birinci kaleci oldu. İki sezon sonra Barcelona'ya transer oldu.
ACHRAF HAKIMI: Şans bulamadığı Real Madrid'den Dortmund'a onu kiralattı. Almanya'da iki sezonluk müthiş performansının ardından 45 milyon euro bedelle İnter'e transfer oldu.
GIOVANNI REYNA: 18 yaşındaki oyuncuya Dortmund'da A takımda forma veren ilk hocaydı. ABD'li futbolcu, artık Alman ekibinin vazgeçilmezleri arasında.
GUERREIRO: Dortmund'un başına geçtiği ilk sezon iki yıldır kadroda şans bulamayan bu oyuncusunu sol bekte ve orta sahanın solunda kullandı; yıldızını parlattı, piyasa değerini artırdı.
GRANIT XHAKA: Basel'den 8.5 milyon euro bedelle M'Gladbach'a aldırdı. 4 sezon formasını giydiği Alman ekibinde Favre ile zirve yaptı, 45 milyon euro bedelle Arsenal'e satıldı.
MARCO REUS: Beklentilerin altında kaldığı dönemde Dortmund'dan gönderilmesi düşünülürken, Favre ile yeniden hayat buldu. İsviçreli hocayla, Alman ekibinin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.
MAX KRUSE: Fenerbahçe'nin eski yıldızının zirve yaptığı dönemde hocası Favre'ydi. M'Gladbach'ta geçirdiği iki müthiş sezonun ardından 12 milyon euro bedelle Wolfsburg'a transfer oldu.
HATEM BEN ARFA: Kariyerinin tartışmasız en iyi dönemini 2015-16'da Favre'nin çalıştırdığı Nice'de yaptı. Sonraki sezon ise PSG'de hayal kırıklığı yaşadı.
BALOTELLI: Nice formasıyla 2016- 18 sezonlarında Fransa Ligi'ne damga vurduğunda Favre ona inanmıştı. Dünya futbolunun yaramaz çocuğu, İsviçreli ile kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
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