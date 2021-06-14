Son dakika transfer haberleri: Yıldız üreticisi Lucien Favre! Fenerbahçe'ye seviye atlatacak

Üst düzey bir futbolculuk dönemi olmayan Lucien Favre, teknik direktörlükte ilk ciddi sınavını Servette'de verdi. Futbolcu olarak oynadığı Servette ile İsviçre Kupası'nı kazanan Favre, daha sonra Zürich ile bu ligde iki kez üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu başarısından sonra Hertha Berlin'in başına geçen İsviçreli çalıştırcı, 2008-09'da çok kısıtlı bütçesine rağmen sezonu 4. bitirdi. Bir sonraki yıl istediği transferlerin yapılmaması, takımda tutulmasını istediği isimlerin satılması Favre'nin bu kulüple ipleri koparmasına neden oldu. Hertha, Favre'nin ayrıldığı sezon küme düşerken, İsviçreli'nin yeni adresi ise M'Gladbach oldu.