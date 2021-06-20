20 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de attığı 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Adı Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi ile de anılan Fenerbahçe'nin kariyerini Roma'da sürdüren Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya teklifini ilettiği ve deneyimli forvetin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

'de taraftarlar yeni teknik direktörün ismini büyük bir merak ve heyecanla beklerken sarı-lacivertli yönetim transfer için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre; 'nın Boşnak golcüsü , yıllığı 2.5 milyon Euro garanti para ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktı. İmza parası da söz konusu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi

BEDELSİZ GELECEK

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi

EDIN DZEKO KİMDİR?

17 Mart 1996 tarihinde Sarajevo'da dünyaya gelen , futbola Zeljeznicar altyapısında başladı. 2003 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Boşnak forvet, Teplice ve Usti nad Labem takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2007 yılında 4 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi

3.5 sezon boyunca formasını giydiği Bundesliga ekibinde başarılı bir performans sergileyerek Avrupa devlerinin dikkatini çeken Dzeko, Ocak 2011'de 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko bombası patlıyor! İmza an meselesi

2015 yılında 'ya kiralanan 35 yaşındaki golcü, 2016 yılında 11 milyon Euro karşılığında ekibine transfer oldu. Geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Dzeko'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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