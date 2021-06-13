Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo çıkmazı! O talebi geri çevirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak istediği Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı yıldız, maaşında indirime gitmeye yanaşmazken; Gustavo'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen Marsilya da sarı-lacivertlilerden bonservis bedeli için kolaylık bekliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Gelen son bilgilere Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusundan indirim beklerken. Gustavo için de eski kulübü Marsilya indirim bekliyor!
Geçtiğimiz sezon maaşında yüzde 15 civarında bir indirimi kabul eden Gustavo'nun 2. bir indirime yanaşmadığı ifade edilirken, oyuncu ile temas halinde olan Marsilya da Fenerbahçe'den bonservis için kolaylık bekliyor. Fenerbahçe'nin Gustavo için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında.
Takvim'in haberine göre, Gustavo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki 10 gün içinde şekillenmesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son 9 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.
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