13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonu

Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika haberleri: Fenerbahçe erkek ve kadın masa tenisi takımları, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.

Erkek ve kadınlarda sekiz takımın mücadele ettiği 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Masa Tenisi 5'inci ve 6'ncı Etap Play Off Müsabakaları 11-13 Haziran tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. , erkekler ve kadınlar masa tenisi takımları yenilgisiz şampiyon oldu. Erkeklerde Fenerbahçe'nin ardından ikinci, üçüncü, ise dördüncü oldu. Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili , Başkanı , Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti Burdur İl Başkanı tarafından verildi.

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