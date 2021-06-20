20 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid kancası! Diego Simeone...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan formasıyla boy gösteren Fenerbahçeli Attila Szalai, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanya'nın dev takımı Atletico Madrid, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki defans oyuncusuna kanca attı. Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'nin de takımda görmek istediği yıldız stoperin babası Szalai'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid kancası! Diego Simeone...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'de turnuvanın en zor grubunda mücadele eden , dün ile 1-1 berabere kalarak oynadığı futbolla beğeni topladı. Sabah'ın haberine göre, 'nin savunma oyuncusu de iki maçta gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. sonrası Macar oyuncunun piyasasını artırması bekleniyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid kancası! Diego Simeone...

BLIKK: ATLETICO MADRID ONU ÇOK İSTİYOR

, Milli Takımı ile 'de mücadele veren 'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid kancası! Diego Simeone...

Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası () da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid kancası! Diego Simeone...

FRANSA KARŞISINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

'ya karşı oldukça başarılı bir savunma performansı çizen Szalai, , ve 'ya maç boyunca oldukça zorluk çıkardı. 90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.

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