Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid kancası! Diego Simeone...
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan formasıyla boy gösteren Fenerbahçeli Attila Szalai, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanya'nın dev takımı Atletico Madrid, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki defans oyuncusuna kanca attı. Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'nin de takımda görmek istediği yıldız stoperin babası Szalai'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
EURO 2020'de turnuvanın en zor grubunda mücadele eden Macaristan, dün Fransa ile 1-1 berabere kalarak oynadığı futbolla beğeni topladı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Atilla Szalai de iki maçta gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. EURO 2020 turnuvası sonrası Macar oyuncunun piyasasını artırması bekleniyordu.
BLIKK: ATLETICO MADRID ONU ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.
Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."
FRANSA KARŞISINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ
Fransa'ya karşı oldukça başarılı bir savunma performansı çizen Szalai, Mbappe, Griezmann ve Benzema'ya maç boyunca oldukça zorluk çıkardı. 90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.
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