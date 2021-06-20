ZLATKO DALIC'İN HABERİ YOK



Hırvatistan ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Çekya maçının ardından Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" dedi.

