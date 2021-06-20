Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı
25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Başkan Ali Koç, yabancı bir teknik adama takımı emanet etmeye hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin Sanchez Flores ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol çalıştırıcı Quique Sanchez Flores'le temasta olduğu ileri sürüldü.
Fotomaç'ın haberine göre; Görüştüğü üsz düzey isimlerle anlaşma zemini bulamayan başkan Ali Koç'un Sanchez Flores'le anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor. Son olarak Watford'u çalıştıran 56 yaşındaki teknik direktör, Aralık 2019'dan beri boşta bulunuyor.
CASTRO UZUN VADECİ
Koç'un diğer mesafe kat ettiği ismin ise Luis Castro olduğu bildirildi. Portekizli teknik direktörün teklife olumlu baktığı ancak uzun vadeli sözleşme istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1+1 yıl olduğu kaydedildi. Portekiz basını, 59 yaşındaki Castro'nun Katar'dan iki kulüple de görüşme halinde olduğunu ve rotasını bu ülkeye kırabileceğini yazdı. Kanarya; Silva, Favre ve Fonseca'dan da geri dönüş bekliyor.
ZLATKO DALIC'İN HABERİ YOK
Hırvatistan ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Çekya maçının ardından Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" dedi.
UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
Sanchez Flores, Atletico Madrid ile 2009-10'da UEFA Avrupa Ligi'ni ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Tecrübeli hoca; Valencia, Benfica, Watford, Getafe, Espanyol, SH Shenhua, Al Ain ve Al Ahli gibi takımlarda görev yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?