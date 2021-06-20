20 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Başkan Ali Koç, yabancı bir teknik adama takımı emanet etmeye hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin Sanchez Flores ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'de teknik direktörlük için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol çalıştırıcı 'le temasta olduğu ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı

Fotomaç'ın haberine göre; Görüştüğü üsz düzey isimlerle anlaşma zemini bulamayan başkan 'un 'le anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor. Son olarak 'u çalıştıran 56 yaşındaki teknik direktör, Aralık 2019'dan beri boşta bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı

CASTRO UZUN VADECİ

Koç'un diğer mesafe kat ettiği ismin ise olduğu bildirildi. Portekizli teknik direktörün teklife olumlu baktığı ancak uzun vadeli sözleşme istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı

'nin teklifinin ise 1+1 yıl olduğu kaydedildi. Portekiz basını, 59 yaşındaki Castro'nun 'dan iki kulüple de görüşme halinde olduğunu ve rotasını bu ülkeye kırabileceğini yazdı. Kanarya; Silva, ve 'dan da geri dönüş bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı

ZLATKO DALIC'İN HABERİ YOK

ile 'de mücadele eden , ile anlaştığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Çekya maçının ardından Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece 'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Teknik adamda sürpriz gelişme! Fenerbahçe Sanchez Flores ile anlaştı

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
, ile 2009-10'da 'ni ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Tecrübeli hoca; Valencia, Benfica, , Getafe, Espanyol, SH Shenhua, Al Ain ve Al Ahli gibi takımlarda görev yaptı.

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