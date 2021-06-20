20 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Genoa Fenerbahçe'den Zajc ve Perotti için harekete geçti!

İtalyanların gözü F.Bahçe'de! Listede 2 isim var...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda nasıl bir kadro ile yola devam edeceği merak edilen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. , sarı-lacivertlilerden kiraladığı 'ın bonservirsini almak için harekete geçti. İtalyanlar ayrıca Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız ismi 'nin ise son durumunu sordu. İşte son detaylar... ()

Serie A ekiplerinden , gözünü 'ye dikti. Sarı-lacivertli takımdan geçen sezon kiralık giden 'ın bonservisini almak isteyen kulübü, 'nin de durumunu sordu. Milliyet'in haberine göre, Zajc'ın bonservisi için 3 milyon euro civarı bir bedel belirleyen Genoa, Perotti'yi bedelsiz almak istiyor. Konuyla ilgili Perotti de 'a bir açıklama yapıp, "İtalya benim her zaman kalbimde. Oğlum orada dünyaya geldi. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya'yı seviyoruz. Genoa'yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim" dedi.

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