Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda nasıl bir kadro ile yola devam edeceği merak edilen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Genoa, sarı-lacivertlilerden kiraladığı Miha Zajc'ın bonservirsini almak için harekete geçti. İtalyanlar ayrıca Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız ismi Diego Perotti'nin ise son durumunu sordu. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Sarı-lacivertli takımdan geçen sezon kiralık giden Miha Zajc'ın bonservisini almak isteyen İtalyan kulübü, Diego Perotti'nin de durumunu sordu. Milliyet'in haberine göre, Zajc'ın bonservisi için 3 milyon euro civarı bir bedel belirleyen Genoa, Perotti'yi bedelsiz almak istiyor. Konuyla ilgili Perotti de Sky Sports'a bir açıklama yapıp, "İtalya benim her zaman kalbimde. Oğlum orada dünyaya geldi. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya'yı seviyoruz. Genoa'yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim" dedi.





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