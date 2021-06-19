19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kariyerli teknik direktör hayalleri suya düştü! Lucien Favre, Marco Silva ve Paulo Sousa...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yabancı ve kaliteli bir teknik adamın takımın başına geleceğini açıklamıştı. Görüşülen isimlerden Rafael Benitez ve Andrea Villas Boas'ta mutlu sona ulaşamayan Kanarya, alternatif hocalara yöneldi. Lucien Favre ile de görüşmeler tıkanınca taraftarları 'sıradan teknik direktör' korkusu sardı. Böylelikle bir kez daha Phillip Cocu gibi sürpriz bir hoca ile anlaşılacağı iddiaları da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kariyerli teknik direktör hayalleri suya düştü! Lucien Favre, Marco Silva ve Paulo Sousa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın adı her gün yeni bir isimle anılırken, yeni hocanın kim olacağı hala netleşmedi. Şimdiye kadar adı geçen , , gibi üst düzey isimler ikna edilemezken, görüşüldüğü söylenen 'dan da henüz bir sonuç çıkmadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kariyerli teknik direktör hayalleri suya düştü! Lucien Favre, Marco Silva ve Paulo Sousa...

Portekizli hocanın, başka takımlarla da temasta olduğu ifade ediliyor. Sosyal medya ve forumlarda başkan 'a karşı tepkilerin dozu da artmaya başladı. 'Yine sıradan bir hoca mı gelecek?' endişelerini dile getiren sarı-lacivertliler, Koç'tan şampiyonluk için mutlaka kariyerli bir teknik adamla anlaşmasını istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kariyerli teknik direktör hayalleri suya düştü! Lucien Favre, Marco Silva ve Paulo Sousa...

LİSTEDE 3 ADAY VAR
, 3 teknik direktörle temaslarının devam ettiğini de söyledi. Fotomaç'ın haberine göre, başkanın yakın çevresine, "3 adayımız var. Son görüşmeleri yapıp bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Koç'un bahsettiği adaylardan ikisinin ve olduğu konuşuluyor. Favre'nin önceliği ise . Sürpriz bir isimle de anlaşabileceği yorumları da yapılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kariyerli teknik direktör hayalleri suya düştü! Lucien Favre, Marco Silva ve Paulo Sousa...

İYİLER GELMİYOR

Başkan yeni hocanın daha önce haziran ayının 3. haftasında belli olacağını söylemişti. Şimdi ise açıklamayı kongre sonrası yapacaklarını dile getirdi. Gerekçe olarak ise seçilmeden bir teknik adam ile anlaşmasının şık olmayacağını gösterdi. Koç, görüştükleri tecrübeli hocaların teklifleri geri çevirdiğini de belirtip daha üst düzey ligleri tercih ettiklerini kaydetti.

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