Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz. " dediği bildirildi.