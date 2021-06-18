Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetimin, birçok hocayla görüşme yaptığı biliniyor. Ancak Fenerbahçeli idareciler, gerçekleştirdiği temaslardan sonuç alamadı. İşte Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, teknik direktör konusunda atacağı adımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde görüşmeler tam gaz devam ederken birçok önemli teknik adamın Türkiye'ye gelmek istemediğini söylediği kaydedildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz. " dediği bildirildi.
Ali Koç'un 25-26 Haziran'daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
GÖZLER SEÇİMDE!
Teknik direktör kararını bekleyen Fenerbahçe'de artık gözler seçime çevrildi. Normal şartlarda haziran ayının 3. haftasında hocayı açıklamayı uman sarı-lacivertliler, seçim sonrasını da hesaba katıyor.
25-26 Haziran'da gerçekleşecek kongre sonrasında yeni teknik direktörün artık netleşmesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takımın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp programını planlaması gerekiyor. Şu anda sarı-lacivertlilerde Samandıra'daki teknik ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?