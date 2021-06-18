18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetimin, birçok hocayla görüşme yaptığı biliniyor. Ancak Fenerbahçeli idareciler, gerçekleştirdiği temaslardan sonuç alamadı. İşte Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, teknik direktör konusunda atacağı adımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Teknik adam arayışlarına devam eden 'de kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde görüşmeler tam gaz devam ederken birçok önemli teknik adamın 'ye gelmek istemediğini söylediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!

'te yer alan habere göre; Başkan 'un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör 'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz. " dediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!

'un 25-26 Haziran'daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!

GÖZLER SEÇİMDE!
Teknik direktör kararını bekleyen 'de artık gözler seçime çevrildi. Normal şartlarda haziran ayının 3. haftasında hocayı açıklamayı uman sarı-lacivertliler, seçim sonrasını da hesaba katıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam krizi!

25-26 Haziran'da gerçekleşecek kongre sonrasında yeni teknik direktörün artık netleşmesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takımın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp programını planlaması gerekiyor. Şu anda sarı-lacivertlilerde 'daki teknik ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig devinden Okay Yokuşlu operasyonu! EURO 2020 sonrası... Süper Lig devinden Okay Yokuşlu operasyonu! EURO 2020 sonrası...
İtalya'dan F.Bahçe için Mazzarri iddiası! İtalya'dan F.Bahçe için Mazzarri iddiası!
F.Bahçe'de Dzeko sesleri! Yeni teknik adam... F.Bahçe'de Dzeko sesleri! Yeni teknik adam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör