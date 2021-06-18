Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Zlatko Dalic gelişmesi! "Açıklanırsa sürpriz olmaz"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbostan, teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı birçok çalıştırıcıyla anılan Fenerbahçe ile ilgili "Zlatko Dalic ismi en önlerde, açıklanırsa sürpriz olmaz" dedi. (FB spor haberi)
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışlarını devam ederken, yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merak konusu oldu.
Adı Lucien Favre, Marco Silva, Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Paulo Sousa gibi birçok isimle anılan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı prgramında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Hırvat teknik adam Zlatko Dalic isminin ön plana çıktığını söyledi.
Özbostan, yaptığı açıklamada "Zlatko Dalic ismi en önlerde, açıklanırsa sürpriz olmaz" ifadesini kullandı.
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