18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Zlatko Dalic gelişmesi! "Açıklanırsa sürpriz olmaz"

F.Bahçe'de flaş Dalic gelişmesi! Açıklanırsa sürpriz olmaz
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika transfer haberleri: yorumcusu , programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbostan, teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı birçok çalıştırıcıyla anılan Fenerbahçe ile ilgili " ismi en önlerde, açıklanırsa sürpriz olmaz" dedi. ()

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışlarını devam ederken, yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merak konusu oldu.

Adı , , , ve gibi birçok isimle anılan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

yorumcusu ve Spor Müdürü , A Spor'da yayınlanan prgramında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Hırvat teknik adam isminin ön plana çıktığını söyledi.

Özbostan, yaptığı açıklamada "Zlatko Dalic ismi en önlerde, açıklanırsa sürpriz olmaz" ifadesini kullandı.

F.Bahçe'de flaş Zlatko Dalic gelişmesi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Hollanda devi Altay Bayındır için geliyor! Hollanda devi Altay Bayındır için geliyor!
F.Bahçe'den bir transfer daha! F.Bahçe'den bir transfer daha!
Süper Lig devinden Okay Yokuşlu operasyonu! EURO 2020 sonrası... Süper Lig devinden Okay Yokuşlu operasyonu! EURO 2020 sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör