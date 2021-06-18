18 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

F.Bahçe'den bir transfer daha!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

, son sezonunu ’nde geçiren oyun kurucu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, " Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji’nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar (1.93, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu 'nde geçiren oyun kurucu 'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı lacivertliler, Devin Booker'ın ardından ikinci transferini yapmış oldu.

Beko'nun yeni transferi İsmet Akpınar sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki basketbolcu, Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım" dedi.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım ve bu renklere layık olmak için elimden gelen herşeyi yapacağım. Beni biraz tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Benim için bir çocukluk hayali gerçek oluyor."

İsmet Akpınar kimdir?

22 Mayıs 1995 tarihinde 'nın kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü.

2013-14'te 'e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek formasını taşıdı. İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında 'nı kazandı.

2017-18 ve 2018-19'da forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da 'ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.

2018-19'da ülkemizde Beşiktaş'a transfer olan İsmet, sezonun son bölümünü ise formasıyla tamamladı. Başarılı oyuncu, son sezonunda ise Bahçeşehir Koleji'yle yine EuroCup'ta boy gösterdi ve bu organizasyonda 10.8 sayı (%53.8 iki sayı, %41 üç sayı, %100 serbest atış), 2.1 asist, 1.1 ribaund, 8.9 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.

Kariyerinde 57 EuroCup maçına çıkan İsmet, bu karşılaşmalarda 6.0 sayı ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu.

İsmet Akpınar, 'nın formasını alt yaş gruplarında ve seviyesinde de defalarca giydi.

Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen İsmet Akpınar, özellikle dış atışlardaki etkinliğiyle tanınıyor.

Kariyer özeti:

2011-13 (Rist Wedel)
2013-17 (Alba Berlin)
2017-19 (Ulm)
2019-20 (Beşiktaş, Bayern Münih)
2020-21 (Bahçeşehir Koleji)

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Bucks Nets'e karşı seriyi eşitledi! Bucks Nets'e karşı seriyi eşitledi!
Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı
Potanın Perileri mağlubiyetle başladı! Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör