Fenerbahçe Beko, son sezonunu Bahçeşehir Koleji’nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji’nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar (1.93, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı lacivertliler, Devin Booker'ın ardından ikinci transferini yapmış oldu.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsmet Akpınar sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki basketbolcu, Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım" dedi.

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"Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım ve bu renklere layık olmak için elimden gelen herşeyi yapacağım. Beni biraz tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Benim için bir çocukluk hayali gerçek oluyor."

İsmet Akpınar kimdir?



22 Mayıs 1995 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola Rist Wedel formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü.



2013-14'te Alba Berlin'e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek Alba formasını taşıdı. İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında Almanya Kupası'nı kazandı.



2017-18 ve 2018-19'da Ulm forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da EuroCup'ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.



2018-19'da ülkemizde Beşiktaş'a transfer olan İsmet, sezonun son bölümünü ise Bayern Münih formasıyla tamamladı. Başarılı oyuncu, son sezonunda ise Bahçeşehir Koleji'yle yine EuroCup'ta boy gösterdi ve bu organizasyonda 10.8 sayı (%53.8 iki sayı, %41 üç sayı, %100 serbest atış), 2.1 asist, 1.1 ribaund, 8.9 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.



Kariyerinde 57 EuroCup maçına çıkan İsmet, bu karşılaşmalarda 6.0 sayı ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu.



İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A Takım seviyesinde de defalarca giydi.



Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen İsmet Akpınar, özellikle dış atışlardaki etkinliğiyle tanınıyor.



Kariyer özeti:



2011-13 (Rist Wedel)

2013-17 (Alba Berlin)

2017-19 (Ulm)

2019-20 (Beşiktaş, Bayern Münih)

2020-21 (Bahçeşehir Koleji)

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

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