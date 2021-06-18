18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Walter Mazzarri sesleri!

İtalya'dan F.Bahçe için Mazzarri iddiası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Son olarak İtalya Serie A takımlarından 'yu çalıştıran Fenerbahçe'de listenin 1 numarasına yazıldı. İşte son detaylar... ( haberleri)

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de gündeme gelen son isim oldu. Takvim'in haberine göre daha önce 'in listesinde yer aldığı iddia edilen ancak son 15 günlük süreçte gündeme gelmeyen teknik adamla görüşme sağlandığını İtalyan basını da doğruladı. Mazzarri, son olarak takımını çalıştırmıştı. Bu arada 'ın da talip olduğu İsviçreli teknik adam ile de görüşmeler devam ediyor.
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