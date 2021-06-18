18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Walter Mazzarri sesleri!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Son olarak İtalya Serie A takımlarından Torino'yu çalıştıran Walter Mazzarri Fenerbahçe'de listenin 1 numarasına yazıldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Walter Mazzarri oldu. Takvim'in haberine göre daha önce Ali Koç'in listesinde yer aldığı iddia edilen ancak son 15 günlük süreçte gündeme gelmeyen İtalyan teknik adamla görüşme sağlandığını İtalyan basını da doğruladı. Mazzarri, son olarak Torino takımını çalıştırmıştı. Bu arada Crystal Palace'ın da talip olduğu İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile de görüşmeler devam ediyor.
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