18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlanacağını ve 5 Temmuz Pazartesi günü 'nda kamp gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını 'nde gerçekleştirecek.

Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü 'na gidecek.

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