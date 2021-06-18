18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlanacağını ve 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'nda kamp gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.
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