Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...
Fenerbahçe ile uzun süredir adı geçen Edin Dzeko'nun, takımı Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun menajeri Dzeko'yu bir çok kulübe önerirken, sarı lacivertliler ile arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Bosnalı futbolcunun transferinde gelecek yeni teknik adamın da kararına başvurmak isteyen yönetim, transfer kararını bu rapor doğrultusunda verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yabancı golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor. Jose Mourinho'nun Roma'nın başına geçmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Boşnak forvetin menajeri aracılığıyla Sarı Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi.
BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR
Yönetimin hemen Edin Dzeko ile temasa geçtiği resmi teklif yaptığı belirlendi. Birçok kulüple görüşen 35 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
YENİ HOCA DA ONAYLARSA...
Ancak Sarı-Lacivertliler transferi bitirmek için yeni teknik direktörü bekliyor. Takvim'in haberine göre, Eğer yeni sezonda takımın başında olacak isim de Dzeko'ya onay verirse transfer gerçekleşecek.
BEDELSİZ OLARAK AYRILACAK
Geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Boşnak yıldız bir süredir Türkiye'de tatilde. Roma'nın 1 yıl daha sözleşmesi olan Dzeko'yu bedelsiz olarak bırakacağı belirtildi.
38 MAÇTA 13 GOL
Edin Dzeko ilerlemiş yaşına rağmen oldukça iyi bir sezon geçirdi. Boşnak forvet Roma formasıyla 38 resmi maça çıkarken rakip ağlara 13 gol bıraktı. Dzeko ayrıca takımına 5 asistlik katkı da yaptı.
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