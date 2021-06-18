18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...

Fenerbahçe ile uzun süredir adı geçen Edin Dzeko'nun, takımı Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun menajeri Dzeko'yu bir çok kulübe önerirken, sarı lacivertliler ile arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Bosnalı futbolcunun transferinde gelecek yeni teknik adamın da kararına başvurmak isteyen yönetim, transfer kararını bu rapor doğrultusunda verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Yabancı golcü transferi için arayışlarını sürdüren 'de sesleri yükseliyor. 'nun 'nın başına geçmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Boşnak forvetin menajeri aracılığıyla 'e teklif edildiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Yönetimin hemen ile temasa geçtiği resmi teklif yaptığı belirlendi. Birçok kulüple görüşen 35 yaşındaki forvetin 'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...

YENİ HOCA DA ONAYLARSA...

Ancak Sarı-Lacivertliler transferi bitirmek için yeni teknik direktörü bekliyor. 'in haberine göre, Eğer yeni sezonda takımın başında olacak isim de Dzeko'ya onay verirse transfer gerçekleşecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...

BEDELSİZ OLARAK AYRILACAK

Geçen sezon da 'nin gündemine gelen Boşnak yıldız bir süredir 'de tatilde. 'nın 1 yıl daha sözleşmesi olan Dzeko'yu bedelsiz olarak bırakacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor! Yeni teknik adam onaylarsa...

38 MAÇTA 13 GOL

ilerlemiş yaşına rağmen oldukça iyi bir sezon geçirdi. Boşnak forvet formasıyla 38 resmi maça çıkarken rakip ağlara 13 gol bıraktı. Dzeko ayrıca takımına 5 asistlik katkı da yaptı.

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