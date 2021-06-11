11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'ın talipleri artıyor
Dimitris Pelkas'ın talipleri artıyor. Yunan basını, 27 yaşındaki on numara için son olarak Napoli'nin devreye girdiğini yazdı. Metrosport'un haberine göre, İtalyan ekibi henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif iletmedi ancak önümüzdeki günlerde kapıyı çalmayı planlıyor.
Dimitris Pelkas'ın talipleri artıyor. Yunan basını, 27 yaşındaki on numara için son olarak Napoli'nin devreye girdiğini yazdı. Metrosport'un haberine göre, İtalyan ekibi henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif iletmedi ancak önümüzdeki günlerde kapıyı çalmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Pelkas için en az 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Rubin Kazan ve Lyon'un da ilgilendiği Pelkas, Süper Lig'de bu sezon 32 maçta 7 gol atıp, 8 asist yaptı. 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Pelkas'ın satışından PAOK da yüzde 20 pay alacak.
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