11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'ın talipleri artıyor

Pelkas'a bir talip daha!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'ın talipleri artıyor. Yunan basını, 27 yaşındaki on numara için son olarak 'nin devreye girdiğini yazdı. 'un haberine göre, ekibi henüz 'ye resmi bir teklif iletmedi ancak önümüzdeki günlerde kapıyı çalmayı planlıyor.

'ın talipleri artıyor. Yunan basını, 27 yaşındaki on numara için son olarak 'nin devreye girdiğini yazdı. 'un haberine göre, ekibi henüz 'ye resmi bir teklif iletmedi ancak önümüzdeki günlerde kapıyı çalmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Pelkas için en az 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi. ve Lyon'un da ilgilendiği Pelkas, 'de bu sezon 32 maçta 7 gol atıp, 8 asist yaptı. 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Pelkas'ın satışından da yüzde 20 pay alacak.
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