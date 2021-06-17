Fenerbahçe Beko'da transferler devam ediyor. Daha önce Devin Booker'ı renklerine bağlayan Kanarya, Baskonia'dan Pierria Henry'i de kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyun kurucu kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler başarısız geçen geçtiğimiz sezonun ardından 6 oyuncusu ile yollarını ayırmıştı. Transfer hamlelerine başlayan Kanarya, ilk olarak Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker'ı kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Beinsports'un haberine göre, Baskonia'dan oyun kurucu Pierria Henry ile sözleşme imzalandı. 28 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Fenerbahçe Beko forması giyecek.

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