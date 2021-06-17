17 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha! Oyun kurucu Pierria Henry ile sözleşme imzaladı

F.Bahçe'den bir transfer daha! Sözleşme imzalandı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

'da transferler devam ediyor. Daha önce 'ı renklerine bağlayan , 'dan 'i de kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyun kurucu kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler başarısız geçen geçtiğimiz sezonun ardından 6 oyuncusu ile yollarını ayırmıştı. Transfer hamlelerine başlayan , ilk olarak pivot 'ı kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı. 'un haberine göre, 'dan oyun kurucu ile sözleşme imzalandı. 28 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Fenerbahçe Beko forması giyecek.

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