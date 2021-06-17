17 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic atağı! İşte yapılan teklif...

F.Bahçe'ye bir forvet daha! İşte yapılan teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertlilerin başkanı , yeni sezonda en az 2 santrfor almak istediklerini ifade etmişti. İlk hamle olarak 'u renklerine bağlayan , diğer forvetini de buldu. Hedefte 'den düşen 'da forma giyen var. İşte yapılan teklif... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin için 'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı bildirildi. Sarı-lacivertli takımın Sırp golcüye 3 milyon euro maaş, kulübüne ise 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ve yanıt beklediği ifade edildi. Öte yandan ile sözleşmesi biten 'in Fenerbahçe'ye önerildiği vurgulandı.

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