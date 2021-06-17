17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic atağı! İşte yapılan teklif...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yeni sezonda en az 2 santrfor almak istediklerini ifade etmişti. İlk hamle olarak Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Kanarya, diğer forvetini de buldu. Hedefte Premier Lig'den düşen Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic var. İşte yapılan teklif... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı bildirildi. Sarı-lacivertli takımın Sırp golcüye 3 milyon euro maaş, kulübüne ise 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ve yanıt beklediği ifade edildi. Öte yandan Everton ile sözleşmesi biten Joshua King'in Fenerbahçe'ye önerildiği vurgulandı.
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