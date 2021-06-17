17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Atletico Madrid'in Berke Özer için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddetti! İşte istenen rakam...
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, geride kalan 2 sezonu Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da geçirmişti. 21 yaşındaki file bekçisi, buradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertlilerin yolunu tuttu. Belçika'da gösterdiği performansla İspanyol devi Atletico Madrid'in radarına giren genç kaleci için ilk teklif yapıldı. İşte teklifi reddeden Kanarya'nın istediği rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
İspanyol Mundo Deportivo, Aletico Madrid'in Berke Özer için 6 milyon euro'luk teklifinin kabul edilmediğini yazdı. Gazete, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kaleci için 8.5 milyon euro talep ettiğini de belirtti. Atletico'nun Berke'yi Altınordu döneminden beri takip ettiği ve kale mevkisine hem gelecek vadeden hem de olgun bir kaleci transferi yapma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.
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