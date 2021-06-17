17 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Atletico Madrid'in Berke Özer için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddetti! İşte istenen rakam...

F.Bahçe Atletico'yu reddetti! İşte istenen rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, geride kalan 2 sezonu 2. Lig ekibi 'da geçirmişti. 21 yaşındaki file bekçisi, buradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertlilerin yolunu tuttu. Belçika'da gösterdiği performansla devi 'in radarına giren genç kaleci için ilk teklif yapıldı. İşte teklifi reddeden 'nın istediği rakam... | Son dakika spor haberi ()

, Aletico Madrid'in Berke Özer için 6 milyon euro'luk teklifinin kabul edilmediğini yazdı. Gazete, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kaleci için 8.5 milyon euro talep ettiğini de belirtti. Atletico'nun Berke'yi döneminden beri takip ettiği ve kale mevkisine hem gelecek vadeden hem de olgun bir kaleci transferi yapma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

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