17 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda gelen Nabil Dirar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Dirar, yeni sezonda Belçika ekibinde devam etmeyecek. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Faslı oyuncu için sürpriz bir transfer haberi geldi. 35 yaşındaki futbolcunun, küçüklüğünde tuttuğu takıma gideceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Geçtiğimiz sezon , Nabil ekiplerinden 'a kiralamış ve tecrübeli futbolcuya, artık kadroda yer verilmeyeceğini iletmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...

Gelecek sezondan itibaren kadrosunda mali olarak küçülmeye gieecek sarı lacivertliler, ile yola devam etmek istemezken, konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, 'nin, Nabil ile anlaşarak oyuncuyu serbest bırakacağı iddiaları gündeme gelirken, basınından yeni bir haber gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...

Aktarılan bilgilere göre menajerler, ekiplerinden 'ya Nabil 'ı önerdi ve kulüp yetkilileri bu transfere sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...

DIRAR'IN TUTTUĞU TAKIM
Haberin detaylarında 'ın, çocukluğunda 'yı tuttuğu ve bu transferde her iki tarafın da konu ile ilgili zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...

Öte yandan Nabil 'ın 2022'ye dek ile sözleşmesi bulunuyor.

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