Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Nabil Dirar...
Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda gelen Nabil Dirar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Dirar, yeni sezonda Belçika ekibinde devam etmeyecek. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Faslı oyuncu için sürpriz bir transfer haberi geldi. 35 yaşındaki futbolcunun, küçüklüğünde tuttuğu takıma gideceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ve tecrübeli futbolcuya, artık kadroda yer verilmeyeceğini iletmişti.
Gelecek sezondan itibaren kadrosunda mali olarak küçülmeye gieecek sarı lacivertliler, Dirar ile yola devam etmek istemezken, konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin, Nabil Dirar ile anlaşarak oyuncuyu serbest bırakacağı iddiaları gündeme gelirken, Fas basınından yeni bir haber gündeme geldi.
Aktarılan bilgilere göre menajerler, Fas Ligi ekiplerinden Raja Club Athletic Casablanca'ya Nabil Dirar'ı önerdi ve kulüp yetkilileri bu transfere sıcak bakıyor.
DIRAR'IN TUTTUĞU TAKIM
Haberin detaylarında Dirar'ın, çocukluğunda Raja Club Athletic Casablanca'yı tuttuğu ve bu transferde her iki tarafın da konu ile ilgili zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
Öte yandan Nabil Dirar'ın 2022'ye dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
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