Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı hala netleşmezken, yönetimin son olarak İsviçreli Lucien Favre'nin menajeri Rıza Fazelli ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Favre'nin sarı-lacivertlilerden 4.5 milyon euro yıllık ücret istediği ve ayrıca belirlediği oyuncuların transfer edilmesini şart koştuğu öğrenildi. Kapıyı yüksekten açan 63 yaşındaki çalıştırıcının adı başka takımlarla da anılıyor. Son olarak Dortmund'da görev yapan Favre, 13 Aralık'tan bu yana boşta Deneyimli hoca, Zürih ile 2006 ve 2007'de İsviçre'de şampiyonluk yaşarken, 2 kez de İsviçre Kupası'nı kazandı. Dortmund'da da 2020'de Almanya Süper Kupası'nı aldı. F.Bahçe'de Portekizli Abel Ferreira, Paulo Sousa ve Marco Silva'nın yanı sıra Hırvat Dalic de listede yerlerini koruyor. Tedesco'nun ise yedekte tutulduğu belirtiliyor. İşte diğer adaylarda son durum...