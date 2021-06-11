11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, liste başına aldığı Paulo Fonseca'nın Tottenham ile anlaşması sonrası alternatiflere yöneldi. Bu doğrultuda İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre'ı gündemine alan sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamdan flaş bir yanıt aldı. İşte Favre gelişmesinin detaylarıyla listede yer alan Abel Ferreira, Paulo Sousa, Zlatko Dalic ve Domenico Tedesco'daki son durum... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı hala netleşmezken, yönetimin son olarak İsviçreli Lucien Favre'nin menajeri Rıza Fazelli ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Favre'nin sarı-lacivertlilerden 4.5 milyon euro yıllık ücret istediği ve ayrıca belirlediği oyuncuların transfer edilmesini şart koştuğu öğrenildi. Kapıyı yüksekten açan 63 yaşındaki çalıştırıcının adı başka takımlarla da anılıyor. Son olarak 'da görev yapan Favre, 13 Aralık'tan bu yana boşta Deneyimli hoca, Zürih ile 2006 ve 2007'de İsviçre'de şampiyonluk yaşarken, 2 kez de İsviçre Kupası'nı kazandı. Dortmund'da da 2020'de 'nı aldı. F.Bahçe'de Portekizli , ve 'nın yanı sıra de listede yerlerini koruyor. Tedesco'nun ise yedekte tutulduğu belirtiliyor. İşte diğer adaylarda son durum...

Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

FERREIRA TEPKİSİ

Palmeiras taraftarları, 'nda 2. Lig'den 'ye elenmeleri üzerine 'nın kovulmasını istedi. 42 yaşındaki hoca, Avrupa'ya gitmek için takımı sabote etmekle suçlandı. Fenerbahçe'den teklif aldığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

SOUSA KUPAYA BAĞLI

Sarı-lacivertlilerin teklif yaptığı bir diğer Portekizli . Başkanı Zbignew Boniek de teklifi doğrulamıştı. Ancak Sousa, "'ye konsantre olmuş durumdayım. Sonra görüşelim" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

DALIC ESKİ GÖZDE

O da ile Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. Fenerbahçe'nin geçmişte de ilgilendiği isimlerden. Yeniden nabız yoklandığı belirtiliyor. Turnuva performansına görev yanıt verecek.

Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

TEDESCO YEDEKTE

İtalyan asıllı Alman hoca, Spartak Moskova'dan ayrıldı. Pandemi nedeniyle ailesini göremediği için sözleşmesini uzatmadığı belirtiliyor. 35 yaşındaki teknik adamın, şartlar oluşursa Fenerbahçe'ye geleceği ifade ediliyor.

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