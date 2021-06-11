Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerin transfer rotasında deneyimli ve takıma önderlik edecek oyuncuların yanı sıra, genç ve gelecek vadeden futbolcular da var. Kanarya'da bu kapsamda hamleler yapılması beklenirken, bu sezon Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Gökdeniz Bayrakdar gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya özel önem veren Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar... Sarı lacivertlilerin, Akdeniz ekibi ile 2025'e kadar kontratı olan Bayrakdar için takımda düşünmediği bazı oyuncuları takasta önererek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Kanarya ayrıca Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı da renklerine bağlamak için çalışıyor.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?

Futbol hayatına Kocaelispor altyapısında başlayan Gökdeniz Bayrakdar, ilk profesyonel sözleşmesini de yine Kocaelispor ile 2017 yılında imzaladı. 2020 yılında Antalyaspor'un yolunu tutan 19 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda iyi bir performans göstererek birçok kulübün radarına girdi. Ümit Milli oyuncu bu sezon Antalyaspor forması ile ligde ve kupada toplamda 37 maçta 8 gol kaydetti.

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