11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Gökdeniz Bayrakdar hamlesi! Beşiktaş'ta istiyordu...

Beşiktaş da istiyordu! F.Bahçe bitiriyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerin transfer rotasında deneyimli ve takıma önderlik edecek oyuncuların yanı sıra, genç ve gelecek vadeden futbolcular da var. Kanarya'da bu kapsamda hamleler yapılması beklenirken, bu sezon formasıyla başarılı bir performans gösteren gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya özel önem veren 'nin yeni gözdesi Antalyasporlu ... Sarı lacivertlilerin, ile 2025'e kadar kontratı olan Bayrakdar için takımda düşünmediği bazı oyuncuları takasta önererek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Kanarya ayrıca 'nun 18 yaşındaki santrforu ve ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek 'ı da renklerine bağlamak için çalışıyor.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?

Futbol hayatına altyapısında başlayan Gökdeniz Bayrakdar, ilk profesyonel sözleşmesini de yine Kocaelispor ile 2017 yılında imzaladı. 2020 yılında 'un yolunu tutan 19 yaşındaki oyuncu, 'deki ilk sezonunda iyi bir performans göstererek birçok kulübün radarına girdi. Ümit Milli oyuncu bu sezon Antalyaspor forması ile ligde ve kupada toplamda 37 maçta 8 gol kaydetti.

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