17 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marco Silva’ya CSKA Moskova kancası!

Favre'nin alternatifiydi! O hocadan kötü haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında Lucien Favre bulunuyor. Deneyimli teknik adamın alternatifi olarak Marco Silva'yı düşünen 'ya, 43 yaşındaki hocadan kötü haber geldi. ekibi CSKA Moskova'nın da talip olduğunu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de Lucien Favre'nin alternatifi olarak gösterilen Marco Silva için CSKA Moskova devreye girdi. Tuttomercato, ekibinin Portekizli çalıştırıcı ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini duyurdu. Silva'nın adı Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz takımları ile anılıyordu.

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