Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında Lucien Favre bulunuyor. Deneyimli teknik adamın alternatifi olarak Marco Silva'yı düşünen Kanarya'ya, 43 yaşındaki hocadan kötü haber geldi. Rus ekibi CSKA Moskova'nın da talip olduğunu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Lucien Favre'nin alternatifi olarak gösterilen Marco Silva için CSKA Moskova devreye girdi. Tuttomercato, Rus ekibinin Portekizli çalıştırıcı ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini duyurdu. Silva'nın adı Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz takımları ile anılıyordu.

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