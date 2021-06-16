EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye - İtalya maçı sonrası Caner Erkin, resmi sosyal medya hesabından kendisi ve Umut Meraş ile ilgili bir Tweet'i beğenmişti. Atılan, "Umut Meraş, Caner'in kramponlarını taşır!" mesajını beğenen Caner Erkin'in cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Türkiye'nin 3-0 kaybettiği İtalya maçı sonrası Caner Erkin Twitter'da, "Umut Meraş, Caner'in kramponlarını taşır!" şeklindeki bir mesajı beğenmişti.

Tecrübeli oyuncunun bu hareketi büyük tepki çekti. Caner'in menaceri Batur Altıparmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Caner ile konuştum, 'Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam' dedi" ifadelerini kullandı.

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