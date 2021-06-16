16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Caner Erkin cephesinden Umut Meraş açıklaması!

Caner Erkin cephesinden Umut Meraş açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan - maçı sonrası , resmi sosyal medya hesabından kendisi ve ile ilgili bir Tweet'i beğenmişti. Atılan, "Umut Meraş, Caner'in kramponlarını taşır!" mesajını beğenen Caner Erkin'in cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin 3-0 kaybettiği maçı sonrası Twitter'da, ", Caner'in kramponlarını taşır!" şeklindeki bir mesajı beğenmişti.

Tecrübeli oyuncunun bu hareketi büyük tepki çekti. Caner'in menaceri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Caner ile konuştum, 'Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam' dedi" ifadelerini kullandı.

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