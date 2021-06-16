16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin sona ermesi bekleniyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, tecrübeli hoca Lucien Favre'yi gündemine almıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bizzat görüştüğü deneyimli teknik adamın şartlarını yönetime ilettiği öğrenildi. İşte Favre'nin istekleri... Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan ile ilgili dün flaş iddialar ortaya atıldı. Başkanı 'un bizzat görüştüğü İsviçreli teknik adamın şartlarını net bir şekilde söylediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...

Fotomaç'ın haberine göre, 63 yaşındaki çalıştırıcının senelik 3 milyon 750 bin euro garanti ücret talep ettiği idida edilirken, 6 yardımcısını da 'a getireceği ifade edildi. 'nin transfer konusunda da her sene 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmasını istediği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...

GERİ SAYIM BAŞLADI

'ye kadroyu tanıtan, gelecekle ilgili plan projelerini anlatan , kısa bir süre içinde cevap beklediğini de iletti. Kamp öncesi prensipte anlaşılan ve yapılacak yeni transferler konusunda da somut adımlar atacaklarını söyleyen başkan Koç'a bu hafta içinde yanıt vermesi beklenen Favre'nin 'nin yeni hocası olmaya yakın olduğu iddiaları daha çok konuşulmaya başladı. Bu arada Favre'nin 6 yardımcısı için de toplam 3 milyon euro garanti para istediği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...

12. ADAM ONU İSTİYOR

Hoca adayları arasında en çok konuşulan isim tartışmasız ... taraftarları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda İsviçreli teknik adamı takımın başında görmek istiyor. 12. adam, 63 yaşındaki deneyimli hoca ile ilgili son iki günlerde binlerce yorum ve paylaşımda bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...

B PLANI: SILVA YA DA BJELICA

Günlerdir ile birlikte ile ismi en çok anılan isimler olan ve için de yeni iddialar ortaya atılıyor. Yabancı kaynaklı haberlerde; sarı- lacivertlilerin her iki teknik adamla da iletişim halinde olduğu ileri sürülüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...

ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki hocadan birinin F.Bahçe'nin başına geçeceği belirtiliyor.

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