Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın istekleri...
Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin sona ermesi bekleniyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, tecrübeli hoca Lucien Favre'yi gündemine almıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bizzat görüştüğü deneyimli teknik adamın şartlarını yönetime ilettiği öğrenildi. İşte Favre'nin istekleri... Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili dün flaş iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat görüştüğü İsviçreli teknik adamın şartlarını net bir şekilde söylediği belirtildi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Favre'ye kadroyu tanıtan, gelecekle ilgili plan projelerini anlatan Ali Koç, kısa bir süre içinde cevap beklediğini de iletti. Kamp öncesi prensipte anlaşılan ve yapılacak yeni transferler konusunda da somut adımlar atacaklarını söyleyen başkan Koç'a bu hafta içinde yanıt vermesi beklenen Favre'nin Fenerbahçe'nin yeni hocası olmaya yakın olduğu iddiaları daha çok konuşulmaya başladı. Bu arada Favre'nin 6 yardımcısı için de toplam 3 milyon euro garanti para istediği ifade ediliyor.
12. ADAM ONU İSTİYOR
Hoca adayları arasında en çok konuşulan isim tartışmasız Lucien Favre... Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda İsviçreli teknik adamı takımın başında görmek istiyor. 12. adam, 63 yaşındaki deneyimli hoca ile ilgili son iki günlerde binlerce yorum ve paylaşımda bulunuyor.
B PLANI: SILVA YA DA BJELICA
Günlerdir Favre ile birlikte Fenerbahçe ile ismi en çok anılan isimler olan Nenad Bjelica ve Marco Silva için de yeni iddialar ortaya atılıyor. Yabancı kaynaklı haberlerde; sarı- lacivertlilerin her iki teknik adamla da iletişim halinde olduğu ileri sürülüyor.
Favre ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki hocadan birinin F.Bahçe'nin başına geçeceği belirtiliyor.
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