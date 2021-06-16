Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de, gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Mutlak şampiyonluk amacıyla yola çıkacak olan Kanarya'da Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac ve Fabio Martins gibi isimler transfer listesinde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

EDIN VISCA Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Bu sezon beklenen performansın altında kalan Boşnak yıldız için pazarlıklar sürüyor.

STEVEN CAULKER Aytemiz Alanyaspor'da adeta yeniden doğan Steven Caulker, sergildiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

OUSSAMA TANNANE Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FABIO MARTINS Braga ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Fabio Martins için Portekiz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Braga'nın yakın zamanda olumlu dönüş yapması bekleniyor.

TALLES COSTA Brezilya basını flaş bir iddia geldi. Sao Paulo forması giyen yetenekli futbolcu Talles Costa'nın Fenerbahçe tarafından izlendiği belirtildi.

SEAD KOLASINAC Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yeni transfere çevirildi. Sarı lacivertli ekip, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead Kolasinac'ı transfer etmek istiyor.