16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de, gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Mutlak şampiyonluk amacıyla yola çıkacak olan Kanarya'da Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac ve Fabio Martins gibi isimler transfer listesinde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

EDIN VISCA

Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan , Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Bu sezon beklenen performansın altında kalan Boşnak yıldız için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

'da adeta yeniden doğan , sergildiği performansla devlerini peşine taktı. , Fenerbahçe ve 'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Braga ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, için Portekiz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Braga'nın yakın zamanda olumlu dönüş yapması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

TALLES COSTA

Brezilya basını flaş bir iddia geldi. Sao Paulo forması giyen yetenekli futbolcu 'nın Fenerbahçe tarafından izlendiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yeni transfere çevirildi. Sarı lacivertli ekip, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead 'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen , İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentileri karşılayamayan Kosovalı yıldız için Lazio'nun kararı beklenirken, Fenerbahçe ile birlikte ve Galatasaray'da yarışta.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

DIMITRI PAYET

Uzun yıllar Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet için Göztepe devreye girdi. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı bilinen yıldız futbolcu, İstanbul'a daha sıcak bakıyor.

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