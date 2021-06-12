12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de son aday Favre! Görüşmeler sürüyor...

F.Bahçe'de sürpriz aday! Temaslar hızlandı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 'da görev yapan ile temas kurdu. İşte son detaylar... ()

Fenerbahçe teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre ve gibi hocalardan olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe en son 'da görev yapan ile temas kurdu. Şu anda boşta olan 63 yaşındaki İsviçreli teknik adamın düşünmek için süre istediği öğrenildi. Hücum futboluyla ön plana çıkan , 'un yanı sıra 'da M'Gladbach ve 'de de çalıştı. Bir diğer seçenek ise . 62 yaşındaki Alman hocanın geniş yetkiler istediği gelen haberler arasında.


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