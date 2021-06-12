12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de son aday Favre! Görüşmeler sürüyor...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Borussia Dortmund'da görev yapan Lucien Favre ile temas kurdu. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre Benitez ve Bielsa gibi hocalardan olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe en son Borussia Dortmund'da görev yapan Lucien Favre ile temas kurdu. Şu anda boşta olan 63 yaşındaki İsviçreli teknik adamın düşünmek için süre istediği öğrenildi. Hücum futboluyla ön plana çıkan Favre, Dortmund'un yanı sıra Almanya'da M'Gladbach ve Hertha Berlin'de de çalıştı. Bir diğer seçenek ise Ralf Rangnick. 62 yaşındaki Alman hocanın geniş yetkiler istediği gelen haberler arasında.
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