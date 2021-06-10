Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan yönetimi şaşırtan sözler!
Fenerbahçe'de Tanzanyalı futbolcu Samatta, sarı lacivertli yönetimi şaşırttı. 28 yaşındaki forvetin, “Aston Villa’ya geri döneceğim” açıklamasına şaşıran Fenerbahçeli yöneticiler, “Sözleşmesi hakkında bilgisi yok herhalde” sözleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta, sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı.
Sabah'ın haberine göre, 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "Aston Villa'ya döndüğümde taraftarın beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye kiralık gitmem hataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.
6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Samatta, sezonun tamamlanması itibariyle Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi dolayısıyla Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.
Geçen sezon 32 maçta forma giyen ve 1377 dakika sahada kalan Samatta 5 gol atabildi. Tanzanyalı forvet 275 dakikada bir skoru değiştirebildi.
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