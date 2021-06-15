15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma Olimpiyat kotası kazandı!

F.Bahçeli sporcu Ersu Şaşma Olimpiyat kotası kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Fenerbahçeli sporcu , 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda Olimpiyat kotası kazandı. Genç sporcu, ’da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda sırıkla atlamada 5.80m’lik atlayışıyla rekoru kırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçeli milli atletimiz , 'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda sırıkla atlamada 5.80m'lik atlayışıyla rekoru kırarak Olimpiyat kotası kazandı" ifadeleri kullanıldı.

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