Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Sarı-lacivertliler, yeni sezon yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Ligi'nde final oynayan EuroLeague'de ise play-off'lara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, sezonu kupasız tamamladı. Yeni sezonda kadrosunda büyük ölçüde değişime gitmesi beklenen Fenerbahçe'de, Pierre ile sözleşme yenilenirken ayrılıklar da başladı. Kanarya, resmi siteden yayınladığı haberde Edgaras Ulanovas'a teşekkür edilerek yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.



Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.





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