15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

F.Bahçe ayrılığı duyurdu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da ayrılık! Sarı-lacivertliler, yeni sezon yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Ligi'nde final oynayan EuroLeague'de ise play-off'lara kalma başarısı gösteren , sezonu kupasız tamamladı. Yeni sezonda kadrosunda büyük ölçüde değişime gitmesi beklenen 'de, Pierre ile sözleşme yenilenirken ayrılıklar da başladı. Kanarya, resmi siteden yayınladığı haberde Edgaras Ulanovas'a teşekkür edilerek yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!
F.Bahçe'de av başlıyor! Dünya yıldızı... F.Bahçe'de av başlıyor! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren... F.Bahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör