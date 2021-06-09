09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Fenerbahçe, gelecek sezon ilk 11'in değişilmez ismi olacak bir savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isterken, David Luiz ile iletişime geçmişti. Brezilya basını konu ile ilgili yaptığı haberde deneyimli stoperin 2 transfer seçeneği olduğunu ve bir seçeneğin Fenerbahçe olacağını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! David Luiz için 2 seçenekten biri...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.06.2021

Stoper transferi için büyük uğraş veren 'de heyecanı yaşanıyor. basını, 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da 'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Haberde 'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece ve karşıladı" denildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! David Luiz için 2 seçenekten biri...

ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR
'in derlediği habere göre, Brezilyalı stoperin ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ifade edilirken, "Ancak 'da kariyerini devam ettirme konusunda da oldukça istekli" yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! David Luiz için 2 seçenekten biri...

2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
'nin yerine tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak isteyen 'nin 'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Liste yıldızlarla dolu! Nokta atışı transfer... Liste yıldızlarla dolu! Nokta atışı transfer...
F.Bahçe'nin gündemindeki hoca Lazio'yla anlaştı! F.Bahçe'nin gündemindeki hoca Lazio'yla anlaştı!
Dünya devlerinden geliyorlar! Biri sağa biri sola 2 yıldız Dünya devlerinden geliyorlar! Biri sağa biri sola 2 yıldız
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör