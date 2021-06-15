Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Samatta, Thiam ve Cisse'nin performansından memnun olmayan Kanarya, golcü arayışlarını sürdürüyordu. Başkan Ali Koç en az 2 forvet almak istediklerini açıklamıştı. Sarı lacivertliler Türk asıllı Alman golcü Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ve geriye kalan yüzde 30'luk dilim için en az 2 forvet almak istediklerini ifade etmişti. Santrfor arayışlarını sürdüren Kanarya, aradığı golcüyü Almanya'da buldu. Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. 29 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Darmstadt formasıyla 36 maçta 29 gol 8 asist kaydetti.

Golcü oyuncu önümüzdeki 3 yıl Fenerbahçe forması giyecek.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.



Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.



Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!



Fenerbahçe Spor Kulübü"

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