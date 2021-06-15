15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Serdar Dursun resmen sarı lacivertlilerde

Serdar Dursun F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

'de transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon , ve 'nin performansından memnun olmayan , golcü arayışlarını sürdürüyordu. Başkan en az 2 forvet almak istediklerini açıklamıştı. Sarı lacivertliler Türk asıllı Alman golcü 'u kadrosuna kattı. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkan takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ve geriye kalan yüzde 30'luk dilim için en az 2 forvet almak istediklerini ifade etmişti. Santrfor arayışlarını sürdüren , aradığı golcüyü 'da buldu. ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren , kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. 29 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Darmstadt formasıyla 36 maçta 29 gol 8 asist kaydetti.

Golcü oyuncu önümüzdeki 3 yıl Fenerbahçe forması giyecek.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından 'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!

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