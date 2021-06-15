Son dakika spor haberi: Lucien Favre'nin faturası el yakıyor! İşte deneyimli hocanın Fenerbahçe'ye 1 yıllık maliyeti...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezonu takımın başında tamamlayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmış ve yerine yabancı bir hoca ile devam edileceğini ifade etmişti. Uzun süredir Kanarya ile adı geçen Lucien Favre ile görüşmeler devam ediyor. Deneyimli hoca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İsviçreli teknik adamın ekibiyle beraber 1 yıllık maliyeti el yakıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezonun bitmesinin üzerinden tam 1 ay geçmesine rağmen teknik direktör sorununu çözemeyen Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri yükseliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin masaya oturduğu İsviçreli hocanın maliyeti tam anlamıyla el yakıyor.
HEDEF 5-6 MİLYON EURO'YA ÇEKMEK
Takvim'in haberine göre; Favre'nin 6 milyon Euro maaş istediği, yardımcılarıyla beraber 1 yıllık faturanın 8 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi. Yönetim bu rakamı 5-6 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.
YÖNETİMİN ELİ ZAYIFLAMIŞ DURUMDA
Ancak zaman Fener'in aleyhine işlediği için yönetimin eli de zayıfladı. Eğer Favre'nin istekleri kabul edilirse 3 yıl için 24 milyon Euro'luk (250 milyon lira) yükün altına girilecek.
MARCO SILVA HAZIR KITA
Favre ile görüşen yönetim, yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşın alternatif planlar üzerinde de duruyor. Fonseca ve Benitez'e çıkan ciddi talipler nedeniyle sıkıntıya düşen Sarı-Lacivertliler, Marco Silva'dan olumlu geri dönüş aldı. Ancak Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca konusunda bazı çekingeleri olduğu öğrenildi. Eğer görüşülen diğer isimlerle anlaşma sağlanamazsa son ihtimal olarak Silva'nın üzerinde duruluyor. Hedef, 10 gün içinde hoca krizine son vermek.
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