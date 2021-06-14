Son dakika Fenerbahçe haberleri... İskoçya Ligi'nin köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı bildirildi. (FB haberleri)

Glasgow Rangers'ın Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı bildirildi. İskoç ekibi, Nijeryalı kanat oyuncusunu Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de istemiş ancak sonuç alamamıştı. Eski Sunderland'lı Kevin Phillips, Osayi'nin Gerrard için iyi bir hamle olacağını söyledi. Genç oyuncunun geleceğine yeni teknik adam karar verecek. (Fotomaç)

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