14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Dyshawn Pierre'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı!

F.Bahçe o ismin sözleşmesini uzattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: yıldız basketbolcusu Dyshawn Pierre'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı. Pierre, bu sezon EuroLeague'de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Ligi'nde final serisinde Anadolu Efes'e kaybeden, EuroLeague'de ise play-off turunda CSKA Mokova engelini aşamayan , yeni sezon öncesi çalışmalarına erken başladı.

Takımı büyük ölçüde yenileyecek olan sarı lacivertliler, ilk imzayı iç transferde attırdı. Kanarya, Dyshawn Pierre ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-21 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla EuroLeague'in en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague'de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.

Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından EuroLeague'de ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında "En İyi Oyuncu" seçildi.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.

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