Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Jan Hurtado atağı! Yeni teknik direktör sonrası...
Sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki yıl iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde seçim süreci ve yeni teknik direktör belirsizliği devam ederken, forvet bölgesi için de çalışmalar başladı. Kanarya, bonservisi Boca Juniors'ta bulunan Jan Hurtado'yu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezonda hem teknik heyeti hem de oyuncu kadrosunu yenileyecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör arayışlarında sona gelen sarı-lacivertliler, yeni hocasını beklemeden transfer listesini de oluşturmaya başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Not edilen isimler arasında Bragantino'nun genç forveti Jan Hurtado'nun da olduğu öğrenildi.
Boca Juniors'tan kiralanan 21 yaşındaki Venezuelalı santrfor yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şimdiden 3 kez milli formayı giyen Hurtado, alt kategorilerde giydiği ulusal formasıyla 28 maçta 7 gol attı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Hurtado transferi için yeni teknik direktörü bekleyeceği öğrenildi. Yeni hoca olumlu rapor verdiği takdirde Fenerbahçe, Boca Juniors'ın kapısını çalacak.
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