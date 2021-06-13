13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Jan Hurtado atağı! Yeni teknik direktör sonrası...

Sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki yıl iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde seçim süreci ve yeni teknik direktör belirsizliği devam ederken, forvet bölgesi için de çalışmalar başladı. Kanarya, bonservisi Boca Juniors'ta bulunan Jan Hurtado'yu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Jan Hurtado atağı! Yeni teknik direktör sonrası...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2021

Yeni sezonda hem teknik heyeti hem de oyuncu kadrosunu yenileyecek olan 'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör arayışlarında sona gelen sarı-lacivertliler, yeni hocasını beklemeden transfer listesini de oluşturmaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Jan Hurtado atağı! Yeni teknik direktör sonrası...

Fotomaç'ın haberine göre; Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Not edilen isimler arasında Bragantino'nun genç forveti 'nun da olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Jan Hurtado atağı! Yeni teknik direktör sonrası...

'tan kiralanan 21 yaşındaki Venezuelalı santrfor yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şimdiden 3 kez milli formayı giyen Hurtado, alt kategorilerde giydiği ulusal formasıyla 28 maçta 7 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Jan Hurtado atağı! Yeni teknik direktör sonrası...

Sarı-lacivertli yönetimin, Hurtado transferi için yeni teknik direktörü bekleyeceği öğrenildi. Yeni hoca olumlu rapor verdiği takdirde , 'ın kapısını çalacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sürpriz transfer hamlesi! İlk temas kuruldu... Sürpriz transfer hamlesi! İlk temas kuruldu...
İtalya'dan talip var! İşte önerilen rakam... İtalya'dan talip var! İşte önerilen rakam...
F.Bahçeli yönetici istifa etti! F.Bahçeli yönetici istifa etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör