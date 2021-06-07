Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İlk hedef olarak Alman ve Portekizli hocaları belirleyen sarı-lacivertliler girişimleri sürdürürken henüz sonuca ulaşamadı. Polonya Milli Takımı'nın başındaki Paulo Sousa'ya teklif yaptığı ortaya çıkan yönetim daha üst düzey bir isim için çaba harcıyor. Bu kapsamda Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca'dan yanıt beklendiği belirtiliyor.



