07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! 4 isme teklif yapıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklaması sonrası teknik direktör arayışları hızlandı. 16 Haziran'da dünyaca ünlü İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'i İstanbul'a getirerek tecrübeli teknik adamla görüşme gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, 4 isme daha teklif götürdü. (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! 4 isme teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İlk hedef olarak Alman ve Portekizli hocaları belirleyen sarı-lacivertliler girişimleri sürdürürken henüz sonuca ulaşamadı. 'nın başındaki 'ya teklif yaptığı ortaya çıkan yönetim daha üst düzey bir isim için çaba harcıyor. Bu kapsamda 'dan ayrılan 'dan yanıt beklendiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! 4 isme teklif yapıldı

SÜRPRİZ DE OLABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre; Alman adaylardan gündemdeki yerini korurken, başkan 'un geçen sezon da istediği için de tekrar nabız yoklandığı gelen haberler arasında. ile 1 yıl daha kontratı olan Schmidt'in şimdilik ayrılığı düşünmediği ancak durumun değişebileceği bildirildi. Listede sürpriz adayların da yer aldığı dile getirilirken, bu hafta isimlerin netlik kazanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! 4 isme teklif yapıldı

BENITEZ ŞAŞKINLIĞI!
'nin 16 Haziran'da 'a getireceği öne sürülen İspanyol teknik direktör 'in menajeri , "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! 4 isme teklif yapıldı

'GÜNDEMDE DEĞİL'
Başkan 'un da iddiasını yalanladığı ve gündemlerinde olmadığını söylediği iddia edildi.

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