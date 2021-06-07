Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! 4 isme teklif yapıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklaması sonrası teknik direktör arayışları hızlandı. 16 Haziran'da dünyaca ünlü İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'i İstanbul'a getirerek tecrübeli teknik adamla görüşme gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, 4 isme daha teklif götürdü. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İlk hedef olarak Alman ve Portekizli hocaları belirleyen sarı-lacivertliler girişimleri sürdürürken henüz sonuca ulaşamadı. Polonya Milli Takımı'nın başındaki Paulo Sousa'ya teklif yaptığı ortaya çıkan yönetim daha üst düzey bir isim için çaba harcıyor. Bu kapsamda Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca'dan yanıt beklendiği belirtiliyor.
SÜRPRİZ DE OLABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre; Alman adaylardan Rangnick gündemdeki yerini korurken, başkan Ali Koç'un geçen sezon da istediği Roger Schmidt için de tekrar nabız yoklandığı gelen haberler arasında. PSV ile 1 yıl daha kontratı olan Schmidt'in şimdilik ayrılığı düşünmediği ancak durumun değişebileceği bildirildi. Listede sürpriz adayların da yer aldığı dile getirilirken, bu hafta isimlerin netlik kazanması bekleniyor.
BENITEZ ŞAŞKINLIĞI!
Fenerbahçe'nin 16 Haziran'da İstanbul'a getireceği öne sürülen İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.
'GÜNDEMDE DEĞİL'
Başkan Ali Koç'un da Rafael Benitez iddiasını yalanladığı ve gündemlerinde olmadığını söylediği iddia edildi.
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