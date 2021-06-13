13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceğini belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için birçok isimle temas kurarken, liste başı isimlerden olan Lucien Favre'a yapılan teklif ortaya çıktı. (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri! Teklif ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarılacivertlilerde, bir adım öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Transfer haberleri ile tanınan İtalyan gazeteci Nicolo Schira da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken "Favre henüz yanıt vermedi" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri! Teklif ortaya çıktı

'nin başkan 'tan düşünmek için biraz süre istediği öğrenilirken, en geç hafta başında cevabını vermesi bekleniyor. Favre teklifi kabul ederse, 'nin yeni hocası olacak. Olumsuz geri dönüş olması halinde ise ibre Portekizli teknik direktörlere dönecek. , , , ve listede yer alan isimler. ve 'nun ise 'i tercih etme olasılıkları daha yüksek.

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