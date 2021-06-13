Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarılacivertlilerde, Lucien Favre bir adım öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Transfer haberleri ile tanınan İtalyan gazeteci Nicolo Schira da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken "Favre henüz yanıt vermedi" dedi.