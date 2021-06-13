Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceğini belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için birçok isimle temas kurarken, liste başı isimlerden olan Lucien Favre'a yapılan teklif ortaya çıktı. (FB spor haberi)
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarılacivertlilerde, Lucien Favre bir adım öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Transfer haberleri ile tanınan İtalyan gazeteci Nicolo Schira da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken "Favre henüz yanıt vermedi" dedi.
Lucien Favre'nin başkan Ali Koç'tan düşünmek için biraz süre istediği öğrenilirken, en geç hafta başında cevabını vermesi bekleniyor. Favre teklifi kabul ederse, Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. Olumsuz geri dönüş olması halinde ise ibre Portekizli teknik direktörlere dönecek. Abel Ferreira, Marco Silva, Marco Sousa, Luis Castro ve Villas Boas listede yer alan isimler. Benitez ve Nuno Santo'nun ise Premier Lig'i tercih etme olasılıkları daha yüksek.
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